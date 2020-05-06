特朗普重申不相信中國新冠病毒死亡數字 稱新冠危機比珍珠港事件及九一一更嚴重

美國總統特朗普周三在白宮再次表示，不相信中國官方的新冠病毒死亡數字。特朗普說，中國可能會也可能不會遵守貿易協議。特朗普並形容新冠病毒危機比日本偷襲珍珠港及“九一一”都更加嚴重。

廣告 繼續瀏覽後續

路透社表示，特朗普周三在白宮舉行的新聞發布會上表示，他將可以在一周或兩周後告知，中國是否會履行美中籤署的第一階段貿易協議。

特朗普在白宮舉行的活動上向媒體表示，中國可能會也可能不會遵守貿易協議。

就新冠病毒危機，特朗普再次表示，不相信中國官方提供的新冠病毒死亡數據。據中國衛生部門稱，中國確診感染冠狀病毒8萬2,883例，死亡4,633例。而截至6日晚間10時，全球確診人數達373萬3574例，死亡則是25萬8523例。從全球排名上看，中國新冠病毒死亡人數已經在第十名之後。

據約翰霍普金斯大學最新統計顯示，截至當地時間5日晚間，美國新冠病毒死亡新增2333例，全美累計死亡人數7萬1022人。

此外，特朗普還表示，這次新冠病毒危機比1941年日本偷襲珍珠港還要嚴重。特朗普說，“這是美國所遭受的最沉重的打擊”。特朗普並說，這次也比2001年，造成3前人死亡的“九一一”事件嚴重的多。特朗普表示，“從來都沒有過（向新冠病毒）這種性質的打擊，而這種打擊就不應該發生”。

日前傳出美國政府將解散白宮抗疫專責小組，特朗普就此表示，該小組的中心任務將集中在重啟美國經濟及民眾社交生活。特朗普並表示，小組成員、美國國家傳染病研究所所長福奇以及小組協調員伯克斯將留在小組內繼續以前的工作。