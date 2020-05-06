疫情衝擊罷韓案投票所不足官方首度向民間徵求場地不惜搭帳篷投票
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台灣中央選舉委員會5日發布有關罷免高雄市長韓國瑜的罷免事務公告，訂6月6日周六上午8時到下午4時舉行罷免投票。但截至昨天晚上，投票所的設置，還缺201處，中選會官員承認，這對選務的進行非常困擾，但不能束手無策，因此，即日起啟動備援計畫，目標要在5月9日以前找齊1823間投票所，必要時不排除向民間借場地，就算搭帳篷也必須搞定。
綠營在蔡英文今年初總統選舉連任成功後士氣大振，想要一舉罷免國民黨籍的高雄市長韓國瑜，收復綠營在高雄市執政了二十年的「失土」，經聯署達到法律規定人數後，中選會已經確認這場罷免投票的日期，並正式發布了公告。
目前這場罷免投票最大的困擾是，投票所找不齊，主因是兩年前高雄市長選舉時，很多投票所都是借用各級學校的教室，但新冠肺炎肆虐以來，台灣各級學校早已關閉校園，禁止外人進出，以免把疫情帶入校園，對學生造成威脅。這次綠營為了奪回高雄市的執政權，正全力解決投票所不足的問題。但很多學校的校長和家長都不願讓步。
對於中選會表示，必要時不排除採取搭帳篷的方式應急，高雄市選委會主委陳雄文說，搭帳篷一直是討論方案之一，但必須考慮颱風、下雨、天氣炎熱等因素，以免影響投開票的質量。他說，但中選會是主管機關，「中央說了算」。
罷韓案預定11日就必須要公告投票所的設置地點。中選會表示，比照上次選舉設置1823個投票所，這點不會改變。因為如果投票所數量不足，會造成每個投票所的投票人數大增，不利分散人流，影響防疫工作，以及市民投票權益。因此中選會及高雄市選委會公開向民間徵求可作為投票所的場地。
條件是，可用面積達到十二坪、無障礙環境，位於一樓，如在二樓以上須有電梯，另通風條件必須良好等。
這場罷免的活動期間，預定從5月22日起到6月5日止，每天上午7點到晚間10點，共計15天。罷免活動期間，高雄市選委會將舉辦「公辦電視罷免說明會」，也公告了罷免社團提出的罷免理由書及韓國瑜市長的答辯書。韓國瑜的答辯書羅列了市政團隊一年多來十五項施政成績單，並援引心經「心無罣礙，無罣礙故無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅盤」，表達他的心境。