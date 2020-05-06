費加羅：中國拒絕國際調查病毒來源

中國駐日內瓦聯合國大使周三5月6日表示，只要新冠病毒還在大流行，只要美國還在指控北京，中國就拒絕國際科學家對病毒來源展開調查。

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中國駐日內瓦聯合國大使陳旭在視訊會議上表示，現在“優先重點，是與新冠病毒大流行做鬥爭，直到取得最終勝利。”

當被問及北京當局何時會向世衛組織發出邀請，以便國際專家可以前往這次疫情的搖籃武漢調查時，陳旭表示，目前的外交環境不允許這樣做。他譴責美國領導人宣稱病毒來自武漢一家病毒學研究實驗室。

他說，我們不能容忍這樣的”政治病毒”自由傳播(…)，現在應該竭盡全力對抗真正的病毒。”

這位中國大使還強調說，原則上，我們對所有形式的調查和評估都不過敏。因為調查和評估可以為將來發生緊急衛生事件作準備。但是，我們現在要挽救生命，我們沒有時間。

他解釋說，至於向世衛組織發出邀請之事，目前，一方面我們必須確定什麼是優先事項，另一方面，我們需要一個良好的氣氛。

他譴責美國總統特朗普和國務卿蓬佩奧宣布掌握證據可以證明新冠病毒來自武漢一個實驗室是給抗疫鬥爭製造困難，試圖轉移視線，掩蓋他們自己在美國疫情傳播上的責任。

當中國駐聯合國大使陳旭被敦促對美方上述指控作出否認時，他辯稱，不應該由他來發言。他說，“如果特朗普總統或者蓬佩奧有證據，就應該拿出來給全世界看，而是不指責（…）。他還說，只有科學家才能回答這個問題。