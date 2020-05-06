鄧炳強指有政治人物煽動暴動但難有證據“正正是惡毒之處”

香港警務處長鄧炳強5日出席立法會會議時，被民主派議員質詢鄧曾指控有政治人物煽動市民參與暴動，要求提供證據。鄧炳強承認他沒有證據，但強調這就是他們“正正惡毒之處”。香港所謂的“一哥”如此回應的邏輯，一眾議員莫不動容。有民主派議員直斥鄧“胡說八道”。

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受到武漢初發的新冠病毒肺炎影響，立法會保安事務委員會會議多次押後，“一哥”鄧炳強終出席會議簡介去年香港治安情況，長篇大論聲稱學生犯案是被“虛假新聞”鼓動，更指稱有人“享受政治紅利”。民主派議員反斥警隊獲得“投共紅利”，“越打市民、越違規執法，都可以風生水起。”

民主黨林卓廷稱，鄧指控有政治人物煽動市民參與暴動，要求提供證據並交代有否政治人物因而被捕。鄧辯稱有關人物不會令自己身陷危險，不容易找到證據，“正正系惡毒之處。”林卓廷批評鄧虛無指控，胡說八道。鄧就稱有人包庇、縱容，又指會上多名議員發言有類似情況，是“活的證據”，但他始終未敢點名是何人或提出證據。

鄧炳強指反送中運動自去年6月至今年4月15日，共8001人被捕，1365人被起訴，當中566人被控暴動案，其中有29人簽保守行為及57人被定罪，當中15人被監禁，刑期由2星期至14個月不等。被捕者涉及3286名學生，佔41%。當中大專生佔6成，中學生佔4成。鄧指被捕者是“受害者”，被“虛假新聞”鼓動，更指有人享受政治紅利。

公民黨譚文豪表示，感受不到任何紅利，反而示威者和民主派議員要承受濫捕和警暴。民主黨尹兆堅亦指鄧等不同職級警員都得到“投共紅利”，“越打市民、越違規執法，都可以風生水起。”尹斥警隊偏頗執法，“藍絲（撐警察撐政府者）打人就放生”，如7.21面對大批持棍人員卻無行動，可見警方是7.21幫兇。鄧則辯稱，港台記者在北角遇襲和7.21事件，警方未找到兇手，不代表完全不再調查，若有證據仍會跟進。

至於民建聯等保皇黨則繼續為警隊護航，身兼監警會副主席張華峰在會上反指民主派議員提問是針對警方，是為反而反。經民聯梁美芬更重提要訂立辱警罪，鄧炳強則透露保安局正在研究。