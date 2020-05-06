香港：北京定性示威者為“政治病毒”

中國港澳辦周三警告，“黒暴”一日不除，香港一日不寧。親民主派擔心，北京利用疫情加強控制，“秋後算賬”。

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本台法廣RFI周三（2020年5月6日）法文報道注意到, 中國國務院港澳事務辦公室發言人當天聲稱，“黒暴”是香港的政治病毒，“一國兩制”的大敵，一日不除，一日不寧。兩周前，當地許多親民主派領袖在這一前英國殖民地里被捕，其中三人：李卓人 (LEE Cheuk-yan) ˎ 楊森 (YEUNG Sum) 和黎智英（LAI Jimmy）昨天周二首次出庭受審。

本台法文報道注意到，中國當局的威脅聲調前所未有，港澳辦警告，北京中央政府絕不會坐視，面對當前這股瘋狂力量。。。逼不得已時會維持秩序，保證國家安全。

香港去年持續數月之久的大規模示威，參與民眾懷疑中國想要反悔其此前允許這座半自治城市居民享有一定程度自由的原則。北京則對以上指責予以否認。

北京利用疫情加強控制

防暴警察在4月26日曾驅散了一批人數大約三百，要求遵守民主價值的示威者。這也是香港為應對新冠病毒蔓延，在此前近一個月宣布禁止公開集會後，首次具有規模的示威。

這一措辭嚴厲聲明的發布，恰逢香港民主運動參與者越來越擔心，北京利用因防控Covid-19疫情而採取的限制民眾措施強化對這一英國前殖民地的掌控。

親民主派恐遭“秋後算賬”

香港媒體大亨黎智英 2020年2月28日 Hong Kong: arrestation du magnat de la presse pro-démocratie Jimmy Lai au vendredi 28 février 2020 © REUTERS - TYRONE SIU 路透社

2020年5月5日周二，在香港爭取民主鬥爭中經驗豐富的三名長者出庭受審：前立法會議員李卓人 (LEE Cheuk-yan) ˎ 民主黨前主席楊森 (YEUNG Sum) 和媒體大亨黎智英（LAI Jimmy）。三人都被控，參與了去年2019年8月31日未獲港府批准ˎ 旨在突出北京拒絕香港實施普選五周年的示威。那次的示威在警民之間發生暴力衝突後收場。

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