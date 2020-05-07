雖然全球經濟因新冠疫情處於停滯的狀態，但是中國四月份的出口卻增長了3.5％。中國出口出人意料反彈的原因是，中國的出口貿易在年初遇到困難之後，隨後有了部分的追趕。然而，法國一專門研究中國經濟的諮詢公司DCA-China的經理讓-弗朗索瓦·杜福爾（Jean-François Dufour）表示，中國4月份的出口反彈肯定是難以持續下去的。

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讓-弗朗索瓦·杜福爾說：“對於中國4月份出口反彈，首先要相對地來看。因為就今年的前4個月，和去年同期相比，中國的出口仍然下降了6%。如果我們進一步細看的話，出口的國家都是中國的鄰國，也就是說都是東協國家，這是中國出口唯一增長的區域。和中國其他的大客戶，中國的出口數字都是在下降的。”

讓-弗朗索瓦·杜福爾還說：“除此之外，還需要注意的是，中國4月份的出口反彈是肯定難以持續下去的。中國出口的所有項目都是在收縮的，除了紡織品，這不僅包括全世界都在爭相訂貨的口罩，也包括製造口罩用的原材料。中國當局是不可能指望朝着衰退方向前進的世界經濟的，因此，今天中國當局已經在全力以赴的推動國內經濟，以便能夠經受得住外部需求下降的衝擊。”