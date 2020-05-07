二戰勝利紀念馬克龍致電普京強調法俄建立“戰略對話”的重要性

今天5月8日是二戰勝利75周年紀念。法國總統馬克龍在二戰紀念日前夕，與俄羅斯總統普京通電話，強調新冠疫情之下，法俄建立“戰略對話的重要性”。馬克龍並稱，危機面前，安理會所有常任理事國必須充分履行其歷史責任”。

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1945年5月8日納粹德國在柏林簽訂投降書，而今年5月8日是二戰勝利75周年紀念。馬克龍原計畫前往莫斯科，出席二戰勝利75周年紀念儀式。但由於疫情原因紀念儀式被迫取消。

法新社援引愛麗舍宮的聲明稱，馬克龍在與普京的電話會談中強調法國與俄羅斯兩國的“友誼”，及相互認可。而面對法俄兩國都深受其害的新冠病毒疫情，馬克龍也特別表達了法國對俄羅斯抗疫的支持。馬克龍說，“這段共同的歷史記憶將我們聯繫在一起；而法國與俄羅斯乃至整個歐洲都在經歷的新冠病毒危機更讓在歐洲及全球建立和平穩定至關重要。

馬克龍並強調，面對這場史無前例的危機，建立“法俄戰略對話”的重要性。馬克龍說，在危機面前，安理會所有常任理事國必須充分履行其歷史責任”。

馬克龍並提議，聯合國安理會五個常任理事國（美國，俄羅斯，中國，法國，英國）舉行一次視頻會議，以抗擊新冠病毒疫情。但是，在國際局勢特別是美中關係緊張的背景下，會議的日期尚未確定。