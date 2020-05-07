何謂新聞自由 美國駐華大使館舉崔大使評論定義

美國駐華使領館周四發推，極短的一句話：“華盛頓郵報刊登了中國崔大使的專欄文章，這就是新聞自由。同樣在昨晚，張貼在微博上的博明(Matt Pottinger 美國副國安顧問) 的講話不到五分鐘就消失了，這就是新聞審查。”

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美國總統特朗普，美國國務卿蓬佩奧一直以來都指責中國隱瞞武漢疫情早期信息，引發一場全球性的巨大的衛生危機。美方還表明新冠病毒的源頭就在中國。要中國承擔責任。崔天凱大使的這篇評論就是有感而來。

崔天凱6日發表在『華盛頓郵報』的這篇評論，為中國政府的”抗疫“辯護，指責美國”逢中必反”。有網民評：批老美批得痛快!

文章稱：他們抨擊中國斷然封城封省是中世紀的做法，“專制”中國又在侵犯人權。他們把中方始終公開、透明、負責任地向國內外通報疫情，說成是在傳播虛假信息和宣傳活動。他們還動輒撻伐中國的政治體制，總想把火引向中國共產黨。

文章還說，“逢中必反”的背後是骯髒的政治，反映了一小撮人通過轉移民眾注意力來追逐自身狹隘政治利益的企圖。在他們的操作中，中國必須是錯的。事實上，最需要曝光、最需要透明的恰恰是“逢中必反”背後的政治圖謀。

美國國務院也出了一個“中文說得很溜”的人物，他就是美國副國安顧問博明。他在中國“五四青年節”時發表中文演講，警告中國如果繼續控制言論自由、忽視人民群眾的真實呼聲，可能引發執政危機。

博明在演講中質疑，“如今中國‘五四’精神在哪裡呢？”“在我看來，現在‘五四’的繼承人，就是有公民意識的中國公民，其表現在於他們做出的大大小小的勇敢行為”。他說，“李文亮醫生就是這樣的人。 李醫生並不是尋求拯救中國的公共知識分子，是個眼科醫生，年輕的父親。他先是做出了小小的勇敢行動，然後才是更大的英勇舉措。”

被稱為“中國通”的博明曾經是『華爾街日報』駐華記者，講着一口流利的中文。他的演講在華人聽眾中引發很大反響。

然而他的講話在新浪微博貼出後，“不到五分鐘就消失了”，比比崔天凱，那篇怒指美國“逢中必反”的雄文還在，美國駐華使館由衷感嘆：“這就是新聞自由”，至於博明在微博的遭遇，一言括之“這就是新聞審查”。

有網民模仿五毛語氣調侃：崔大使在美國有批評美國的自由，我們也有在美國社交媒體罵美國的自由。