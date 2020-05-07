北京逼香港法官表態“用實際行動”嚴懲黎智英等

北京干預香港本身事務越發猖獗狂妄，國務院港澳辦6日以一唱一和形式，逼迫香港所有掌握公權力的機構和人士，“必須用實際行動依法履職，以正壓邪”。而新華社更不理壹傳媒集團創辦人黎智英等人案件已進入司法程序，公然要求法院嚴懲黎等人。香港警方4月18日進行全港大圍捕，將15名曾經參與反政府示威爭取民主的社會知名人士拘捕，並分別被控暴動或非法集會罪等，黎智英更因為涉嫌與一份親共傳媒的記者發生口角而被控刑事恐嚇。

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有評論分析指出，中央衙門和宣傳話筒最近插手香港事務日益高調，相信是有關幹部和官員要在今年北京舉行兩會之時，向最高領導人習近平交出功課。

中共官方喉舌新華社無視香港司法獨立，在6日發表評論文章，高調評論黎智英等人被控涉嫌參與非法集結及刑事恐嚇案件，指“反中亂港的違法分子”，必須為其所作所為付出代價，又指黎等人作為“反中亂港的頭目”，“禍港、亂港之行可謂罄竹難書、理應嚴懲”。

新華社又在文中為政府強推基本法23條立法造勢，指香港回歸23年來，維護國家安全的法律制度和執行機制“始終不夠完善”，不少人的國家安全觀念也相對薄弱，故此加強維護國家安全制度建設在香港已成為當務之急，“只有堵住香港在這方面的短板和缺口，賣國者才能喪失興風作浪的空間”。

港澳辦則再以問答形式出稿，批評“黑暴”“攬炒”是香港社會的政治病毒，是一國兩制的大敵。所謂“攬炒”是指不管大局、一拍兩散、同歸於盡，“黑暴”是指穿上黑色衣服的年輕抗爭者。

港澳辦發言人稱，黑暴勢力橫行街頭，“法律之劍的懲處卻遲遲未到”，並提出中央政府3個“最大”：“中央政府對維護香港特區的憲制秩序負有最大責任，對維護國家安全負有最大責任，對維護香港的根本利益和香港同胞的根本福祉懷有最大關切。”

民主黨副主席尹兆堅反駁，香港局勢是中央政府在修例事件中種下的惡果，港澳辦說法是想“卸鑊（甩鍋）”予民主派。他批評港澳辦的說法對法庭構成壓力，破壞一國兩制。

公民黨黨魁楊岳橋稱，港澳辦的評論夾雜情緒語言，無反省自己在香港過去一年管治失敗、民心思變的責任。他質疑港澳辦稱“法律之劍的懲處卻遲遲未到”，是向獨立檢控的律政司和獨立裁決的司法機構施壓，質疑“依法履職”是要依中央意願，立法會議員按法律、程序處理立法會事務，中央就用極端言辭去批評，猶如施壓。

建制派何君堯稱，近年香港社會出現港獨，觸碰國家安全底線，中央強硬發聲不是無中生有，而是本身已有的權力。他不認為港澳辦說法是對司法機構施壓，因法庭處理案件應快速，否則對任何人都不公平；而立法會議員不依法、不依誓言履職，本身就有法律後果。