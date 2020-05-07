多人被美國通緝逮捕後“千人計畫”突然消失中國網絡

中共為招攬海外學者回歸祖國懷抱為國家報效的“千人計畫”，最近無故消失於中國網絡，連大陸最大的網絡搜索器百度，都未能出示有關的資訊。根據台灣蘋果日報報道，早於2018年9月，就曾傳出中國當局下令官方媒體暫停宣傳與報道“千人計畫”。網上還流傳一份由“千人青年項目評審工作小組”署名、並有中國國家自然科學基金委員會代表蓋章的文件，當中明確要求：“文字通知中不出現千人的字眼。”

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報道指出，中國突然低調處理曾經大鑼大鼓宣傳的“千人計畫”，相信是與美國聯邦調查局（FBI）將千人學者列為調查重點有關，美國按名單逐一調查，發現千人計畫恐淪為“入獄計畫”。

這個計畫是“中國海外高層次人才引進計畫”的簡稱。中共於2008年12月決定實施人才引進計畫，並於2009年1月，由中央人才工作協調小組制定“關於實施海外高層次人才引進計畫的意見”，隨後10年間，約有8000名海外專家入選、獲重金禮聘，多數為中國裔的外籍學者。

但有關這個計畫的資訊，最近卻突然在中國網絡失蹤。中國最大的搜尋網站百度上，搜尋“千人”的關鍵字，只有非常少量的報道，若以簡體字搜尋，根本查不到結果。就算在香港用傳統中文字在香港的百度搜索有關資訊，卻打出“抱歉，你所訪問的網頁不存在”，社交平台“微博”也無法搜尋此關鍵字。網傳自4月下旬起，中國的搜尋網站就在過濾“千人”的關鍵字。

在中國知名的問答網站“知乎”，有人在4月30日詢問“千人為何不讓搜”，儘管提問者想避開關鍵字，但這一頁面也被網管刪除而變成“404”（無法找到伺服器）。

但報道指出，如使用“中國海外高層次人才引進計畫”搜尋，則可查詢到今年3月左右的相關資料；靈活使用一些關鍵字搭配查詢，譬如“人才+千人”，也可以找到一些零碎的資料。

“千人計畫”在中國國家重點創新計畫、重點學科和重點實驗室、中央企業和國有商業金融機構、以高新技術產業開發區為主的各類園區等，引進並有重點地支持一批能夠突破關鍵技術、發展高新產業、帶動新興學科的戰略科學家和領軍人才回中國創新創業。

美國FBI徹查中國“千人計畫”，認為這是中方竊取知識產權和重要技術的手段。原因在於近兩年陸續有名列千人的中國裔、台裔科學家，在美國因為竊取機密（想把資料、技術偷帶到中國），觸犯間諜罪或其他罪名被捕。

美國哈佛大學化學系主任李柏（Charles Lieber）與2名中國籍人士，今年1月也被美國司法單位指控暗中協助中國竊取美國技術。這3人據稱與中國在全球廣徵科學人才的“千人”有關。另外，已逃回中國的波士頓大學中國籍研究員葉延慶（音譯 ，Yanqing Ye），她在波士頓大學學習和研究期間為中國政府工作，申請入學時還隱瞞自己解放軍中尉的身份。