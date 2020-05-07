方方：關於 （10）- 關於二湘

方方寫道：沒有任何陰謀，全部人員連寫帶編，就只三個人。一枚是在二湘繁忙時，協助她來編輯。

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中國微信二湘的十一維空間今天發布方方的回應文章關於 （10）- 關於二湘。

原創 方方

今天

方方說，沒有任何陰謀，全部人員連寫帶編，就只三個人。一枚是在二湘繁忙時，協助她來編輯。

十、關於二湘

二湘跟我一樣，是個寫小說的，但她比我年輕很多。我第一次知道二湘，是一個朋友介紹。朋友告訴我說，二湘很喜歡我的小說，於是我與二湘互加了微信。這是去年初夏。儘管雙方有了微信，到底還是陌生人，這中間基本上沒有多少對話。直到二湘的長篇小說《暗涌》出版，二湘找我要了地址，給我寄了一本她的小說。

對於朋友們的寄書，我經常會先翻閱一下。有些書我會一口氣讀下去，有的則翻翻就先放下了。這完全在於個人興趣以及當時的閱讀時間。二湘的書寄到時，我正在給《長江文藝》雜誌寫小說。因為是中篇小說，又約定春節後交稿，所以我也不緊不慢地寫。拿到二湘的書後，便開始看了起來。

《暗涌》這部長篇的內容，對我來說是完全陌生的東西。我讀完第一章，便給二湘留了一個言：“小說很好看呀，語感相當棒，節奏控製得很好，閱讀起來很舒服。就是字印得太小了”。二湘很開心。我的小說《軟埋》中有個主人公叫“青林”，有評論家問我是否是“清零”的意思。我覺得這個理解很好，於是告訴二湘。二湘《暗涌》的主人公叫“貴林”，二湘說她的主人公“貴林”的意思也是“歸零”之意，與我小說的主人公名字是一個思路。

微信聊天，就是有一陣沒一陣的。去年12月，我到成都，有一天接到二湘的信息，忘記她說什麼了，我說我正在和阿來一起吃飯。她立即發來她的一篇文章，說她很喜歡阿來的語言，要學習阿來的詩意，於是我轉達給阿來。阿來玩笑說，以後到洛杉磯去找她玩。我又轉達給二湘。二湘很高興，說她當個翻譯沒有問題。這就算是我們第三次在微信聊天了。

陰曆年底，武漢因疫情而封城。這個消息震驚全世界。二湘由此寫了文章，表達她對武漢的關心，她在文章中提到了我的小說，所以也傳給我看了。她對武漢的這份心意，讓我很感動。

及至初一，我應《收穫》約稿，開始記錄封城生活。因為我是在微博上記錄，並沒有用微信發朋友圈。記錄幾天後，我不知道二湘在哪裡看到的。她來問我，她的微信是否可以轉載，且說她可以註明轉自我的微博。微博本來就是一個公共平台，我完全不介意別人的轉發，立即就同意了。這樣，二湘開始用她的微信轉載我的微博記錄。她發公眾號時所配我的照片，都是她自己從網上搜到的。

在我用微博記錄到十天左右，有一天，突然被封了。我完全不知道理由，四處投訴而不得，非常無奈。剛好那天，“今日頭條”邀請我去那裡繼續寫，我應邀在上面寫了，但是我用慣了微博，不太習慣“今日頭條”的模式。於是，想到曾經轉發過我微博的二湘，便問她可不可以用她的微信公眾號幫我轉發。我留言說：“可否這樣，我把我寫的東西，傳給你，你用你的公眾號幫我發出來，我自己再轉發。我沒有公眾號，以前有個，已經不知道怎麼用了。你覺得呢？”

那天晚上，網上透露出李文亮去世的消息。大家都很悲憤。二湘也在為李文亮寫文章。同時答應我說，寫了這篇文章她來試試。

那天夜晚一直到三點，我都睡不着覺，覺得已經很久都沒有這樣的悲憤之情。於是起來又轉發了一條別人寫的微信。我在轉發時留了言。二湘自己寫完李文亮的文章後，也幫我把我這天的記錄發了出去。

第二天，我試着發自己的公眾號，折騰了好久，結果重複發了兩次，模板做得也不好看，遠遠不如二湘的。於是跟二湘說，得承認自己老了，弄不好微信公眾號，還是你弄得漂亮。以後就由你來幫我發好了。與此同時，我自己還在“今日頭條”和“財新”兩個平台上發。

在二湘幫忙轉發期間，有一陣老是被封，我多次跟二湘說，不要有壓力，我隨時可以不寫，不是什麼大不了的事。我說：“我真的把這事看得很淡，能發有人看，自然就寫，不讓發，也無所謂，拉倒吧。自己寫了存着也不是不可以。如果發篇文章，這麼麻煩，讓大家都承受壓力，我覺得也不必要。”

二湘說：“我覺得這種心態好，沒有必要綁架自己。”因我自己一向比較懶散，沒什麼特別的執着之心，經常表示懶得寫了。如果不是那些攻擊我的極左們太過囂張和卑劣，或許我中途就不寫了。正是因為他們不停頓的攻擊，手法低級，而且還讓我感覺這種攻擊十分莫名其妙，反而我多出一股勁，偏要寫下去。

這就是我與二湘合作的過程。對二湘的其他情況，我幾乎從沒問過。在北美華人作家中，她認識盧新華、少君等人，我剛好也認識，僅此而已。她說她有篇小說，幾次轉載，都和我的一篇小說在同一期刊上。慚愧的是，我也沒太注意。所以，我除了讀過她的長篇《暗涌》，其他作品幾乎都沒讀過。即便《暗涌》，也因為字太小，書太重，我沒能讀完。後來看到有一篇介紹二湘的文章，我才知道，她是湖南人，畢業於北大，學的是理工科，有四個孩子。平時除了寫作，還熱衷於社會諸多的公益活動。在北美，她的粉絲很多。我的同學老狐跟我說，他有一個跑友，就是二湘的粉絲。

因為有家有口，日常也有諸多事務。封城這麼長時間，我又每日一更，時間久了，二湘會有忙不過來的日子。這時候，她便請了她的一位朋友一枚來幫忙編髮，純粹義務幹活。後期我的日記以及讀者留言，多是以二湘為主，一枚協助，兩個人配合著推出來的。據二湘說，一枚是她的讀者，因為喜歡二湘的文字，遂成知己。二湘的不少作品經常是一枚當第一讀者，甚至還幫助她進行校對。以文字為緣，說起來，也是佳話。

二湘是住在美國的華人作家，這個身份，被別有用心的人認為其中有陰謀，以致二湘本人也遭到攻擊。我看到攻擊二湘的文章後，十分生氣。3月19日，我在日記中寫道：“那時候，我除了知道二湘寫小說外，對於她的其他事，幾乎一概不知，也從未謀面（當然，到現在也沒見過）。後來看到有一篇介紹二湘的文章，我才知道她的基本情況。簡而言之，這件事，就是一個會用公眾號的作家，幫助另一個年老的不會用公眾號的作家發文章。被一些陰謀論愛好者，幾乎當成一件重大的陰謀。”

重點是：

1、二湘是我的文學同行，是我在微博被封、自己不會用微信公眾號的情況下，請她代我轉發日記。僅此而已。至於海外出版，跟二湘完全沒有關係。實際上，作家在海外出版自己作品，大多情況下，也很少會與其他同行交流溝通，這在行內似乎是習慣。

2、沒有任何陰謀，全部人員連寫帶編，就只三個人。一枚是在二湘繁忙時，協助她來編輯。我的日記，如果沒有二湘的公眾號，或許早就停了下來。對此，我要對二湘和一枚這兩位遠方的朋友致以深深的謝意。

（未完待續）

中國微信二湘的十一維空間的作者簡介說，方方：原名汪芳，祖籍江西彭澤，生於江蘇南京，現居武漢，中國當代女作家，代表作《水在時間之下》《萬箭穿心》《風景》，最新長篇《是無等等》，新浪微博“方方”。