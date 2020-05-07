日本將制定新冠就診新標準

日本厚生勞動大臣加藤勝信5月6日表示，將修改新型冠狀病毒就診標準，放寬就診條件。厚生勞動省2月17日曾決定，對於懷疑感染新型冠狀肺炎的人，需首先向歸國者與接觸者諮詢中心諮詢，接受諮詢的標準是：“有感冒和發燒37.5度以上癥狀連續4天的人”，高齡者和有高風險的人為兩天以上。

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在日本要進行新冠病毒核酸（PCR）檢查，首先是有上述癥狀的人向歸國者與接觸者諮詢中心打電話，中心如果認為這個人有感染新冠病毒的可能，會給他介紹相應的醫療機構，在相應的醫療機構的醫生診察的基礎上，決定是否進行核酸檢查。

現在正在修改的就診的大致標準是：削除此前的發燒“37.5度以上連續4天的人”才可以向歸國者與接觸者諮詢中心打電話諮詢的條件，新的標準大致將患者分為“高燒”和“正常體溫”等情況。即使並非37.5度以上，若發燒和咳嗽等輕微感冒癥狀持續4天以上，也將敦促其進行諮詢。如果有高燒、強烈倦怠感、呼吸不暢的癥狀，或者是存在糖尿病等有基礎病患等重症化風險的人士和孕婦，有感冒和發燒等“比較輕的感冒的癥狀”，也可以馬上諮詢。

目前國外紛紛指出日本核酸檢查數量過少，難以把握日本真正的感染者全貌。日本政府的新型冠狀病毒感染症對策專家會議5月4日也指出：日本核酸檢測體制的擴充比各國都落後。

目前，在10萬人口中，意大利核酸檢驗件數為3159件，美國為1752件，韓國為1198件，而日本僅為188件。