歐盟望在九月與中國達成保護外國投資協議

歐盟希望最遲在9月與中國達成保護外國投資的協議，歐盟駐北京大使認為，這是等新狀病毒流行結束後，全球經濟復蘇的“關鍵”。

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北京和布魯塞爾已經就保護外國投資協議進行了七年的談判，其中多項條款與中美貿易戰中，美國提出的眾多要求一致：尊重知識產權，終止要求外國公司的技術轉讓，以及對中國國有企業的補貼。

法新社指出：去年年底，迫於中美貿易戰的壓力，中國政府試圖與歐洲拉近關係，重啟談判。

歐盟駐華大使郁白（Nicolas Chapuis）在網絡新聞發布會上宣布：“雙方認為，這一協議目前比疫情大流行之前更為重要。” “如果及時達成，也就是說在未來幾個月內，這項協議將是全球經濟復蘇的關鍵之一。” 他補充說： “這對歐洲和中國的公司將是巨大的積極信號。”

大使稱儘管新冠疫情大流行，可雙方的談判代表每月仍舉行談判，並希望在9月之前，也就是在德國舉行的年度中歐峰會之前，就協議的範圍達成政治共識。

為了實現這一目標，郁白大使說，“我們需要突破。”他呼籲中國“在談判中，表現出比迄今為止所看到的，更具雄心”。

歐洲國家特別要求中國在補貼國企和進入中國市場的方面，確保在華外國公司的公平競爭條件，大使指出：“現在缺少的是雙方間的平等互惠。為確保歐盟與中國之間更緊密的經貿關係，就必須要進行重新平衡。”

郁白認為，只要沒有簽署投資保護協議，是不能像北京所建議的那樣，就歐中自由貿易協定進行談判的 。

法國指出，新冠疫情的教訓之一就是歐洲公司需要使自己的供應鏈多樣化。並預言說：“這並不意味着在華的外國公司將離開中國，但可能會尋求在其他地區進行採購。”