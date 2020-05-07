港府公帑制口罩被指酬庸親政府商家助建制派拉票

香港已經連續兩個多星期未曾出現本地確診武漢病毒肺炎個案，港府撥出接近8億元（港幣，下同）公帑交由商家生產的口罩，終於在下周一向市民派發，較鄰近的澳門和台灣足足遲了兩個月，然而根據明報報道，政府這次未經公開招標的口罩及防護物品工程，涉嫌利益輸送予親政府的商家，民主派立法會議員指難免有“私相授受”之感；而根據蘋果日報報道，有建制派政黨組織為政府派發口罩負責登記工作時，卻涉嫌在未經登記申請人同意下，順帶為申請人登記為選民，令人生疑政府使用公帑酬庸支持者。

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明報報道，政府至今有最少近7億元的防疫抗疫產品及設施沒有招標，但創科局堅拒披露口罩生產商身分。特首林鄭月娥6日到荃灣視察後，被發現生產商之一疑似為香港服裝製造商晶苑國際集團，而該集團執行董事王志輝，正是香港紡織及成衣研發中心的董事。有立法會議員認為，政府拒絕透露詳情予人瓜田李下之感，促儘快交代當中利益關係。

香港紡織及成衣研發中心乃林鄭月娥政府旗下創新科技署（現升格為創新科技局）於2018年撥款成立的業界組織。

政府拒絕透露可重用口罩生產商，僅稱由本地及東南亞多個地方合作製成，引起市場揣測。明報指出，坊間因政府登記網站的原始碼中，有開發者名字“lawrence leung”，一度猜測口罩是由立法會主席梁君彥的胞弟梁嘉彥的公司“新興織造廠”生產。梁君彥已經否認該公司有生產CuMask。創科局其後亦澄清口罩並非由該廠或南豐紗廠生產，並對謠言表示遺憾。

然而林鄭月娥6日到CuMask位於荃灣的生產點參觀，並於面書專頁發相，其後被有線新聞發現南豐紗廠其中一個工作間用作生產CuMask，工作間一名人員促有線記者向創科局查詢。現場的紙箱印有“Regent Garment Factory Limited”及“Crystal Elegance Industrial Limited”字樣。翻查資料，兩間公司同屬晶苑國際集團，而香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）網頁顯示，晶苑集團執行董事之一王志輝是研發中心的董事。

創科局長薛永恆同日接受電台訪問時解釋，不透露生產商的原因，是口罩物料需求大，部分國家更禁止出口原材料，相關的生產商、原料以至物流等資訊若漏出，或引起麻煩，例如物料恐被搶購、擡高價格等，需謹慎處理。

多名立法會議員不同意薛永恆的說法，資訊科技界議員莫乃光認為，薛永恆的理由牽強，更發現疑似生產商的執董為研發中心董事，予人瓜田李下之感，促請政府儘快交代細節。他又以協助檢疫的電子手環為例，稱疫情初期政府需緊急使用，該手環雖無招標，但亦無大廠家接單直接受惠，“行內人都知道電子手環開發過程，由物流及供應鏈多元技術研發中心及幾間初創公司聯手通宵開發及製作，然後才找到海外供應商購買，最後亦不夠用，要用膠帶貼二維碼”，認為用作應急的話，無招標無可厚非；但可重用口罩由始至終無披露過籌備過程，又不透露生產商，令人感覺可疑。

對於統籌項目的香港紡織及成衣研發中心的董事，與疑為生產商的晶苑國際集團的執行董事重疊，民主黨立法會議員林卓廷稱中心找“自己人”生產，令人有私相授受之感，反問“穩賺的生意為何畀佢”，認為事件令人質疑，促政府交代當中的利益關係。

另一立法會議員許智峯說，疑似生產商的執董為研發中心董事，表面上看來脫不了有人可從中獲利的嫌疑，並稱政府應公開生產商名稱，增加透明度。

親共的民建聯議員葛珮帆則認為今次是“特事特辦”，若要招標需時數月，而現時透露生產商等資料，其他人會去搶購。她說，“今日不公開不等於以後不公開”，建議政府在口罩原材料供應穩定時交代資料，又稱官員了解若涉利益輸送要坐監，相信他們不會這樣做。

此外，根據蘋果日報報道，有建制派旗下組織疑以口罩為誘，挪用市民個人資料登記選民。該報接獲市民投訴，指日前提供身份證及住址予坊眾社會服務中心領取口罩，其後發現家人無故被登記為選民。有大律師認為，該機構涉盜用市民資料登記作選民，“很明顯犯法”，加上提交選民登記表格時可能冒認簽名，涉製造或使用虛假文書。

報道引述一名陳先生表示，其母親3月中左右曾到中聯辦香港總部附近的西營盤區探望外婆，當時坊眾社會服務中心曾擺放街站，巿民提供身份證及住址便可取5個口罩，她遂以自己及外婆的身份證登記，二人並非同住，但她為求方便將自己的住址填寫與外婆的相同。

陳先生指，由於選舉漸近，他日前替母親查閱選民資料，發現3月底時曾有人以母親的資料登入查閱，其住址亦被更改為外婆的住址，他覺得十分可疑，便再以外婆的資料查閱選民登記冊，發現外婆亦無故“被登記”為選民。陳先生指，母親並無更改過選民資料，“很肯定就是那個組織用了他們兩個的資料”。

據現時的網上選民登記查閱系統，須輸入身份證號碼、姓名或中文電碼，更需以登記住址核實，陳先生強調，母親及外婆二人近來均無提供個人資料予其他機構或人士，母親在登記領取口罩時，並無被告知其資料會用作登記選民，亦從未於任何文件上簽名。

西營盤區議員黃永志表示，除了陳先生的個案，最近都收到類似求助，指有街坊早前於建制派組織登記領取口罩後，無故被登記為選民，他呼籲市民提供資料予坊間機構時，詢問清楚資料的用途，以免個人資料被挪用。

大律師陸偉雄表示，若該組織擅自挪用陳先生家人的資料作選民登記，“很明顯犯法”，包括違反《個人資料（私隱）條例》原則，即收集個人資料時要說明用途，“資料原來是為了申請口罩，誰知道資料去了用來登記選民”；他又指，因提交選民登記表格時須簽名，而陳先生的母親及外婆均表示從未簽名，該組織有可能是冒認簽名，涉製造或使用虛假文書。

報道指出，上述街坊組織“坊眾社會服務中心”，由行政會議成員、港區人大代表葉國謙成立，民建聯前中西區區議員鍾蔭祥任永遠會長，根據公司註冊處資料，多名建制派人士均為其董事，包括民建聯前中西區議員陳學鋒、連續兩屆於中西區議會落敗的工聯會呂鴻賓，以及去年6月起屢次撐警的香港島各界社會服務基金會成員邱松慶等人。

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