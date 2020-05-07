特朗普建議普京讓中國參與限制軍備新一輪談判

美國總統特朗普與俄羅斯總統普京通電話，建議普京讓中國參與有關限制軍備競賽的新一輪談判。

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美俄兩國總統周四借紀念二戰勝利紀念日通電話。白宮表示，特朗普與普京商討對抗新冠疫情的最新情況。特朗普表示，願意協助任何有需要的國家，包括俄羅斯，對抗疫情，提供援助。

美國及俄羅斯都被列入全球五大最多確診病例的國家之列，俄羅斯單日確診病例再創新高，新增1萬1231例確診，累計達17萬7千多例。俄羅斯已超過法國及德國，成為全球第五多確診病例的國家，而美國仍然是全球疫情最嚴重國家，累計確診病例超過122萬，累計死亡人數超過7萬人。

另外，特朗普與普京還討論裁減軍備問題，雙方同意會繼續進行討論。減沙軍備競賽帶來國家沉重的經濟負擔。

法新社援引白宮一份聲明表示，特朗普重申，美國致力於實行一項不僅包括俄羅斯而且包括中國在內的有效軍備限制，並希望今後能就此展開討論，以避免高昂的軍備競賽。”

美國與俄羅斯去年先後推出1987年達成《中程導彈條約》。該條約旨在銷毀全球兩個最大核大國的中程導彈，並削弱兩國在短時間內發起核打擊的能力，禁止射程500至5500公里的陸基導彈。

特朗普向中國施壓，敦促中國參與未來的限制軍備競賽談判。美國認為，北京正迅速發展核及導彈能力。