美華裔新冠病毒研究員遇害真相

美國華裔青年科學家劉冰近日在匹茲堡家中被槍擊殺害的消息引起特別關注，值此美中為新冠病毒源頭激烈爭執之際，這位被其學院稱讚研究新冠病毒即將取得“重大發現”的學者突然喪生，令各界扼腕之餘也引發各種揣測。

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過於巧合？

37歲的劉冰是美國匹茲堡大學醫學院研究助理教授，5月2日，他被發現死在匹茲堡以北的家中，頭部、頸部和軀幹都有明顯槍傷。

因劉冰生前研究涉及新冠病毒，不幸身亡後，匹茲堡大學醫學院發表悼文，稱讚劉冰為“傑出的研究者”，指他即將在新型冠狀病毒的感染機制與併發症的研究上取得“重大進展”。學院主管巴哈爾還對當地媒體說，劉冰不久前啟動對新冠病毒感染機制的研究，並“剛剛開始獲得有趣的成果”。

所在學院對死者生前有關新冠病毒研究即將取得“重大進展”一句話，引髮網絡炸鍋，揣測四起。有指這一案件“過於巧合”，似有隱情。法新社報道說，一些網絡散步的陰謀論暗示，這位科學家因為他研究新冠病毒為何在全球蔓延而遭到了殺害。

在中國網絡上，有不少微博評論暗示劉冰“也許發現病毒出自美國實驗室”，被殺背景不單純，甚至有網民稱，“這是在警告華裔新冠科學家”。

但是，傳言者有所不知的是，當地警方很快從距離劉冰住所大約1.6公里的地方停靠的一輛汽車裡發現另一人的屍體。警方查證後宣布，死者名叫顧浩，現年46歲，華裔，匹茲堡居民。警方判斷，顧浩屬於自殺。警方初步調查後認為，顧浩涉嫌殺害了劉冰，然後回到自己的車上吞彈自殺。

犯罪動機

顧浩生前在一家美國跨國能源管理公司任職十餘年，是該公司在賓州分公司的軟件部門高管。犯罪動機是什麼？警方判斷這是一起“情殺”，兩人因一位“親密伴侶”陷入感情糾葛。根據目前階段的調查，警方認為大約這就是顧浩殺人的動機。

警方表示，沒有任何跡象表明劉冰被殺害一案與其研究新冠病毒有關聯。

劉冰是獨子，父母生活在中國，他和妻子沒有孩子，鄰居們說，他們平日生活很低調，與鄰人並不熟悉。

顧浩與劉冰都是華裔，警方透露，顧浩已加入美國籍，而劉冰為中國籍。