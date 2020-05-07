蓬佩奧怒批中共隱瞞信息 導致全球數十萬人死於新冠

美國國務卿蓬佩奧5月6日在國務院舉行新聞會，抨擊中國隱瞞疫情導致全球幾十萬人死亡。

中國官媒連續數日對蓬佩奧的咒罵看來絲毫沒有削弱這位美國國務卿的鬥志，5月6日，蓬佩奧再度劍指北京，直指中國的打壓和隱瞞導致全球數十萬人死於新冠病毒。

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蓬佩奧在美國國務院新聞發布會上表示，128天前，中國武漢醫生艾芬在網上發出武漢出現類似薩斯病毒的信息，隨後，她的同事李文亮發到朋友圈分享，但是，中國當局在已知有一場公共衛生危機正在出現的情況下，卻採取了打壓和隱瞞措施。

蓬佩奧表示："與一個共產黨政權沒有真正的雙贏,除非你得到特朗普總統說過的公平條件和特朗普總統在第一階段貿易協議中做到的對等。"

他說：“中國本可以避免全世界數十萬人的死亡。中國本可以避免世界陷入全球經濟萎靡。他們是有選擇的，但是中國掩蓋了武漢的疫情爆發，中國衛健委1月3日下令銷毀病毒樣本。”

美國總統特朗普同日表示，新冠疫情對美國襲擊的嚴重程度超過日本偷襲珍珠港事件及九一一事件。特朗普再次抨擊中國隱瞞真相造成全球危機：“這件事本來可以避免發生”。特朗普再次表示，不相信中國公布的死於新冠病毒的數據。

特朗普還表示，他將在一兩周內知道，中國是否遵守了美中第一階段貿易協議。美國目前正在研究，是否就中國處理新冠疫情貽誤時機引發全球性危機進行制裁。

蓬佩奧之前說過，有“大量證據”證明新冠病毒來自武漢實驗室，但周三他表示對此還不能完全肯定，但有大量證據顯示病毒來自該實驗室。有人問兩種說法是否矛盾，蓬佩奧表示兩種說法都對。

蓬佩奧說：“我們不能肯定。有重大證據顯示病毒源於那間實驗室。這兩個說法都可以是對的。這兩種說法我都說過，其他行政當局官員也說過。都是對的。”

同日，美國白宮發言人凱莉·麥克納尼在記者問及對目前美中關係的看法時表示，目前美國與中國的關係“令人失望與懊惱”。她說，中國在新冠病毒疫情問題上的一些決定，令特朗普總統不滿，並將美國人的生命置於險境。

她舉例說：“比如中國沒有分享基因測序，直到上海的一位教授獨自提供以後。在那個基因測序被分享之後的第二天，這家實驗室被關閉，理由是所謂‘整改 ’。世界衛生組織在人傳人的信息方面行動遲緩，而中國並沒有及時提供這一信息。中國沒有允許美國調查人員入境去了解，那些決定將美國人的生命置於險境。總統當然對此不滿。”

新冠病毒引發的疫情已經蔓延到世界各地100多個國家，全球確診超過350萬例，超過24萬人死亡。美國是受疫情影響最嚴重的國家之一，死亡病例已達72000人。