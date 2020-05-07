談特朗普疫情系重大襲擊發言 華春瑩：美國人民應得到一個交代

美國總統特朗普周三在白宮表示，不相信中國官方的新冠疫情死亡數字。他並形容這場疫情對美國造成的襲擊比二戰中日本偷襲珍珠港及“9·11”事件都更加嚴重。對此，中國外交部發言人華春瑩在周四的記者會上回應稱，美國是值得反思的，要汲取教訓，亡羊補牢現在還不算太晚。

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據數據顯示，在2001年發生的“9·11”恐怖襲擊事件中，有約3千人因此喪命。二戰中引發美國參戰的珍珠港襲擊另在當時造成約2400人死亡。而在這場新冠肺炎大流行疫情中，作為當下受疫情影響最為嚴重的國家，美國已有74809人因病去世，126萬逾人確診感染，另有至少3000多萬人受疫情衝擊申請了失業救濟。在談到這一話題時，特朗普當天在白宮橢圓形辦公室向記者表示，“我們回顧了在我們國家發生過最嚴重的那些襲擊，這一次是我們遇到過最嚴重的。”他說，“這比珍珠港嚴重，比世貿中心嚴重，像這樣的襲擊從來沒有過。”

特朗普重申，“而它是根本不應該發生的。從一開始就可以被阻止，在中國就可以被阻止。應該在源頭那裡就被阻止，但是沒有。”隨後一名記者追問道，他是否認為此次全球大流行是一次實際上的戰爭行為，特朗普則回答稱，全球大流行疫情更多是美國的敵人，而非中國。他說，“我將這個看不見的敵人（冠狀病毒）看作是一次戰爭，”他續稱，“我不知道它是怎麼來的，因為它本來可以被阻止，但是沒有，我將隱形的敵人看作戰爭。”近日，有消息指，特朗普政府正在就中國較早前對這場全球公共衛生危機的處理手法進行評估，制定懲罰性措施。而特朗普則在當天拒絕對是否會考慮採用關稅作出所謂懲罰的問題上加以答覆。

北京方面，華春瑩在回答中方對特朗普發言看法時指出，“如果說新冠肺炎疫情堪比珍珠港事件或者‘9·11’事件，那麼美國這次面對的敵人是新冠病毒，因為新冠病毒是全人類的共同敵人。面對這場人類同病毒的鬥爭，中美更應該成為並肩戰鬥的戰友，而不是敵人，只有國際社會團結一心，共同抗擊疫情，我們才有可能贏得這場人類同病毒的戰爭。”她續稱，“但是非常遺憾，我們看到美國有些人現在四處甩鍋、推卸責任，我們認為這是錯誤的，他們應該全力以赴、集中精力做好防控工作。在這場同病毒的戰鬥中，中方將繼續同包括美國在內的國際社會並肩作戰、英勇戰鬥。”

華春瑩重申，“疫情發生以來，中方始終本着公開、透明和負責任態度，採取了最全面、最嚴格、最徹底的防控措施，全力遏制疫情擴散蔓延，及時世衛組織和國際社會通報疫情信息、分享防控經驗、積極開展國際防控合作，並且在力所能及的範圍里提供防疫物資。我們也聽到很多國家、包括專業人士、科學家對中方有力、有效的防控作出了積極評價，唯獨美國不時散布一些非常不合時宜的聲音。”

華春瑩說，“其實我們非常想問，中方用兩個多月的時間迅速控制住了疫情，而美國國內確診病例卻不斷攀升，超過120萬，美國過去一段時間都做了些什麼？如果中國能做到，美國作為世界上醫療、技術、物資都最發達、最先進的國家，如果採取同樣認真的態度，和中國政府同樣本着以人為本、珍視每一個生命的態度，我想它應該可以比中國做得更好，我們也希望它做得更好，但是美方為什麼會任由疫情發展到今天這樣的程度？”

華春瑩強調，“美國是值得反思的，要汲取教訓，亡羊補牢現在還不算太晚。我們奉勸美方停止向中方甩鍋、轉移視線，先把自己的事情做好，還是那句話，人民的生命是高於政治私利的，在適當的時候，美國人民也應該得到一個清楚的解釋和交代。”