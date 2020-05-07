隨行人員確診 特朗普及彭斯檢測呈陰性

美國總統特朗普一名隨行官員被檢測出感染新冠病毒後，白宮發言人周四表示，總統特朗普及副總統彭斯接受新冠病毒檢測，結果都呈陰性。另據法新社報道，美國國務卿蓬佩奧周四表示，儘管美國決定凍結對世衛組織的撥款，但美國對與世衛組織合作抗擊流行病持開放態度。

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嚴峻的疫情衝擊世界各國，其中美國境內確診達122萬8609例、7萬3431人死亡。美國總統特朗普的一名貼身官員日前傳出確診新冠肺炎。白宮透過聲明證實特朗普隨從確診消息。白宮發言人吉德里（Hogan Gidley）在聲明中表示：總統特朗普與副總統彭斯隨後病毒檢測呈現陰性。兩人身體健康。

據稱，這名確診的白宮安全人員是白宮精銳部隊成員，職責就是保護總統與重要官員的安全。他近期因身體不適，特別去做檢測，發現結果是陽性，確定感染新冠肺炎，隨即進行隔離治療。由於這名官員與特朗普相當接近，因此白宮聲明中特彆強調，無論是特朗普還是副總統彭斯都接受了檢測，結果陰性，目前身體沒有異樣。

另據法新社消息，美國國務卿蓬佩奧周四表示，美國對與世衛合作抗擊流行病“持開放態度”。

特朗普於4月14日宣布，暫停對世衛撥款，指責世衛“行動遲緩”，並支持隱瞞疫情的北京。

蓬佩奧周四表示，“我們正在了解（在世衛內部）是否還在做一些有意義的工作。”

蓬佩奧在另一個專訪中表示，我們仍將繼續參與世衛的一些工作，特別是世衛在抑制小兒麻痹症等其他流行病方面具有成效。