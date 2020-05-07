中國：疫情後的武漢 高中生回校複課

中國武漢近五萬八千名高中生在Covid-19病毒疫情後於本周三回校上課，成為了本次疫情起點湖北省會市生活恢復正常化的一個重要象徵。儘管當地在度過了歷時兩個多月之久的封城後，生活尚未完全恢復正常。

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據本台法廣RFI常駐東亞地區法語記者報道，武漢在2020年5月6日周三開學的中學生大部分是高中畢業生。學生們穿着制服，背着書包，臉部注意力集中，但口罩下依然可以感覺得到對這一期待已久複課的幾絲微笑。

人們通常認為，在經過20天的無本地新發病例後，一場流行病就此終結。而湖北已經一個月沒有通報新感染了。封城已經結束，老師們也都還健在，但人們尚未走出心理創傷。

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兩個多月的封城後，生活還沒有恢復到以往。當然，為了本次開課，包括38所職業中學在內的121所高中，學校門口都安裝了紅外線體溫測量儀，當然還要執行保持社交間距的規則。

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高考推遲一個月

之所以只是高中畢業班的學生複課，那是為了準備高考。中國的高中畢業證書是升學接受高等教育的鑰匙。由於疫情，高考推遲一個月。考試將於7月7日和8日舉行。其他學生的複課日期目前還是未知數。鑒於需要遵守社交距離，開學分批。中國班級由50人至60人，減至30人。這種間距在做體育活動時要保持很複雜。媒體對戴口罩發出了警告，河南鄲城一所中學的一名初三學生發生猝死。這名初中生戴着口罩做體育鍛煉。

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