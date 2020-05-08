世界報：中港關係似已沒回頭路

法國《世界報》駐香港特約記者陳翡（Florence de Changy）5月4日指出，在全球陷入冠狀病毒危機之際，北京正在試圖深入介入香港事務，中聯辦打破20年前的承諾，宣cheng自已不受基本法約束，可以干涉香港內政。但是北京如此用強，被認為並非沒有風險。

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北京佔據新地盤

4月18日，香港15名民主派重要人士被捕，其中有些受人尊敬的資深民主派人物。他們被控組織和參加了非法集會。北京通過支持這次逮捕，立即佔據了新征服的地盤：4月22日，中國官媒新華社先於香港特首林鄭月娥，確認了香港重組政府的消息。然後，5.1日香港相對平靜，除了在一個購物中心一些返送中抗議人士與警察發生衝突。中聯辦在第二天對“極端主義者”進行了猛烈的攻擊，並指控有人投擲汽油彈。中聯辦這個聲明似乎泄露了北京希望香港局勢再次惡化的意圖，要以此證明自己用強力恢復以前秩序的合理性。但是，香港反對派意識到這個策略，因此避免落入陷阱。

世界報說，北京在香港這樣強行闖關，可能是北京和香港關係沒有回頭路的標誌。它宣布了一個新的政治現實，那就是，中聯辦將以更公開的方式左右香港議程。

親北京的香港社會學教授劉兆佳表示，“北京認為，如果香港的局勢沒有得到糾正，情況會變得更糟，尤其是在反對派的好戰態度以及美國干涉香港內政的意圖下。

滲透香港政府機構

不過，此之前，已有許多預兆顯示北京正在一步步加強對香港的控制。2014年6月，北京在其白皮書中宣稱對香港生活的各個領域都擁有“完全管轄權”，嚇壞了香港法律界和商界。因為司法獨立是法治的保障，也是香港與中國其他地區最根本的區別。2017年，習近平主席提到港獨是不可越過的“紅線”。中共中央委員會2019年10月在四中全會結束時發表公報宣布，北京將“管制港澳”。

此外，據多個接近政府的消息透露，北京已經對香港政府實施滲透。北京喜歡在香港的警察局，移民署，海關和廉政署這一類的部門安插自己的棋子。

據一位保持匿名的前任司長解釋說，從2002年香港行政委任制度改革後，香港政府關鍵位置的官員任命，就不在考慮能力，而是要求對北京忠誠。這些官員先由行政長官提名，在由北京確認。這位前任司長說：“這是終結的開始”。

議會司法無影手

北京還採取其他措施來鞏固對香港的攻勢。比如被中聯辦指責妨礙的執業大律師，反對黨公民黨籍議員郭榮鏗就表示，他相信自己在立法會的日子不多了。中央政府還急於看到有關國歌和中國國旗的法律獲得通過。

世界報說，香港法院似乎對同情抗議運動的人下手越來越重。兩名未成年人在2019年的一次暴力示威中參與了一次致命事故，剛被控犯有“謀殺罪”。梁天琦被許多人認為是2019年運動靈感來源。這名29歲的政治領袖，因在2016年魚蛋革命涉襲警罪，被判刑6年。他從2018年6月開始服刑，今年4月底上訴失敗。這種嚴厲的法律行動可能會打消一些香港人參加示威活動的想法。此外，香港法庭還可能對那些獲刑超過三個月的人，判處剝奪5年被選舉權。

但是，北京這樣強行介入香港事務，並非沒有風險。首先未必能夠獲得商界的支持。商界最需要的是：穩定，信心，透明。某些人認為，北京如此攫取干涉香港事務的權力，表現的像一隻受傷的動物，不僅被指控對Covid-19冠狀病毒造成世界災難負責，同時還在港人爭取民主毫不動搖的決心面前丟臉。