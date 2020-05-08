“中國駐南斯拉夫使館”遭轟炸21周年 中國網絡再喊勿忘國恥

1999年5月8日，中國駐南斯拉夫使館遭以美國為首的北約轟炸，造成3名記者遇難、20多人員輕重傷，成為當時轟動國際的重大衝突事件，雖最後以北約、美國賠償道歉告終，但中國大陸民眾仍對當年事件難以忘懷，紛紛在中國駐塞爾維亞使館於5月7日舉辦憑弔活動消息後，於各大平台洗版：“銘記歷史，勿忘國恥。”

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據東森新聞今天報道稱，北約轟炸“中國駐南斯拉夫使館”21周年，陸網洗版：勿忘國恥。據中國駐塞爾維亞大使館官方微信消息，5月7日，駐塞爾維亞使館舉行紀念活動，緬懷在1999年北約轟炸中犧牲的邵雲環、許杏虎和朱穎三位烈士。中國網絡民眾紛紛在該消息後，於各大平台洗版：“銘記歷史，勿忘國恥。”

據該報道說，回到貝爾格萊德當地時間1999年5月7日（北京時間8日）上午5時45分，以美國為首的北約部隊，用B-2隱形轟炸機投下5枚聯合直接攻擊彈藥(JDAM)，命中中國駐南斯拉夫聯盟大使館，當場炸死中國《新華社》記者邵雲環、《光明日報》記者許杏虎和朱穎夫婦。

在此之後，中國認為這是一次蓄意的轟炸，因為中國反對北約在該年3月24日，發動轟炸南斯拉聯盟，代號“盟軍”為期78天的空襲行動，提出嚴正抗議和交涉；但北約堅持這是“誤炸”，說本來要轟炸距離350公尺外的南聯盟軍購局總部，但使用到過時的地圖，且兩個建築物的大小形狀都十分相似，才導致失誤。

據該報道稱，另當時亦有訊息表明，美國此舉是企圖摧毀藏中國使館地下室的美國F-117轟炸機殘骸，避免軍事機密外泄，更有北約將領透露，這是因為當時他們認為，南斯拉夫聯盟總統米洛舍維奇當時正在中國大使館內，所以用戰斧飛彈進行“斬首行動”，但均未獲得有力證實。

該報道稱，根據當時死裡逃生的中國官媒《環球時報》南斯拉夫特派記者呂岩松回憶，“我們想跟國內的同胞說，北約完全不是誤擊，你們千萬不能相信他們，要記住我們同胞的血和淚，他們是有意在屠殺我們，摧殘我們。”

最後，國際特赦組織採納北約的解釋，但也譴責北約的行為，中國民眾也在全球發起大規模反美示威活動，包括到北京、上海等美國及其他北約國家大使館前抗議。1999年底，北約對“五八事件”的遇難者和傷者、使館館舍進行賠償，中美關係才逐步紓解，但這也讓當時正發展經濟的中國，開始大規模增加國防預算支出。

據該報道，南斯拉夫聯盟共和國是在1992年到2003年期間，存在於東南歐巴爾幹半島中部的一個聯邦制的共和國，前身是南斯拉夫社會主義聯邦共和國，2003年重組為邦聯制後，2006年塞爾維亞與蒙特內哥羅各自獨立成為主權國家。