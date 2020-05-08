中方表態：支持世衛成立“審議委員會”

北京表示，支持世界衛生組織對全球應對新冠疫情的情況進行調查。同時，中國駐德大使吳墾也在接受德媒採訪時說，中國支持學術界的交流與調查，但反對將“調查”作為政治工具。

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中方近日表示，支持在疫情結束後的適當時候，以“公開，透明和包容的方式”對全球新冠疫情應對情況進行評估。最近，國際社會加大對北京施壓，要求對新冠病毒的起源展開國際調查，多國政府要求北京對疫情起源保持透明。

中國外交部發言人華春瑩在5月8日的例行記者會上稱，中方支持在疫情結束後的適當時候，經世衛大會或者執委會授權，由世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesu）成立審議委員會，對世界範圍內應對新冠病毒傳播所採取的措施進行調查。

最近一段時間，美國反覆指責中國掩蓋病毒的源頭。美國國務卿蓬佩奧上周在一次電視採訪中說，有“壓倒性證據”表明，與中國所說的相反，該病毒來自武漢的一個研究實驗室。

對於這些指控，中國進行了堅決駁斥。此外，美國權威衛生專家福西（Anthony Fauci）和諸多西方外交官也表示，不認同“實驗室理論”。

世衛組織也稱，美國的指控不過是“猜測”。該國際組織目前正在等待中方的邀請，派遣一個專家組前往武漢調查該病毒的來源。而中國駐日內瓦大使陳旭5月6日 表示，中國在抗疫取得“最終勝利”前，將不會邀請國際專家調查新冠病毒源頭。