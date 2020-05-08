中美新冠病毒甩戰激烈 貿易戰網開一面

中美兩國通過電話相互同意，繼續維持第一階段雙邊貿易協定。法新社認為，儘管中美雙方就新冠肺炎病毒源頭以及抗疫的互相指責升級，引發對中美兩國對抗擴延到貿易領域的擔心，此前美國高官威脅再加關稅，以懲罰中國隱瞞疫情並將疫情源頭甩鍋美國。

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據路透社今天報道稱，劉鶴與萊特希澤及努欽通話，同意加強合作。中國與美國高級貿易代表周五討論了第一階段貿易協議落實情況。中方說雙方同意為協議的落實創造有利氛圍和條件，美方表示雙方期待協議規定的義務得到履行。

目前中美關係緊張局面不斷升級，雙方因新冠疫情問題而相互指責。

中國商務部表示，國務院副總理劉鶴與美貿易代表萊特希澤和財政部長努欽通話時同意，雙方應努力為中美第一階段經貿協議的落實創造有利氛圍和條件，推動取得積極成效。

美國貿易代表辦公室(USTR)表示，雙方“還同意儘管當前發生了全球衛生緊急情況，但兩國完全期待及時履行協議規定的義務。”

美國貿易代表辦公室表示，在建立政府基礎設施以使第一階段協議獲得成功方面取得了“良好進展”。

美方表示，將通過電話會議繼續定期舉行會議。

法新社說，根據美國與中國達成的第一階段貿易協定，中國應當在兩年之內採購美國兩千億美元的主要包括農產品在內的美國產品。不過新冠疫情爆發以來，中國經濟受到重創，外界擔心中國是否有能力維持協議許諾，而且中美雙方對抗加劇，貿易協定也被懷疑是否成為疫情以及雙邊關係惡化的犧牲品。