傳夏寶龍深圳密會林鄭月娥指點香港事務

此間有網媒引述消息人士報道，上任兩多個月來未公開露面過的港澳辦主任夏寶龍，在上月23日港府人士大換班撤換4名局長後不久，南下深圳，與特首林鄭月娥閉門會面。香港01宣稱引述不只一個渠道消息獲悉，夏與林鄭兩人閉門商討的議題包括9月立法會選舉、基本法23條立法等國家安全問題以及香港電台記者追問世衛組織有關台灣問題所引發的風波。

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夏寶龍向林鄭就香港內務問題指指點點，似乎吻合最近中央高調介入香港事務的政策。港澳辦屬下的中聯辦最近透過發表聲明，多次針對民主派在立法會的表現表達不滿，甚至還公開點名抨擊他們眼中的“反對黨”議員。

報道指，夏寶龍在閉門會議中與林鄭談及多個議題，當中包括9月立法會選舉，又引述建制派政黨指去年區議會選舉疑出現長者選民被阻撓投票的漏洞。香港政府其實已經透過修例優待及方便長者的投票程序，但此舉遭民主派批評其實是方便建制派利用長者作為本身的鐵票票源。

夏寶龍又特別提到國家安全問題，指夏寶龍向林鄭講解了中美兩國之間角力的形勢，中央關注香港成為國家安全網的“空隙”，要求林鄭再次認真審視落實基本法23條立法的可能性。

夏寶龍本身是全國政協副主席兼秘書長，位列國家領導人級別，今年2月獲中央任命兼任港澳辦主任，履新近3個月來未有公開露面，或就港澳事務表態，連本港建制陣營中的核心人士亦私下表示至今未有機會一睹廬山真面。

報道又指，香港電台英文台記者採訪世界衞生組織期間，提問世衞會否重新考慮台灣的成員資格，這是嚴重牴觸“一個中國”原則，須嚴肅處理。

報道引述親共的新民黨主席葉劉淑儀錶示，未曾聽聞該次見面，但直言倘夏寶龍與林鄭見面“一點都不奇怪”。她認為，港澳辦的職權正是協助落實一國兩制、保持香港繁榮穩定，以及承辦中央的指示等，故就算港澳辦主任恆常與特首見面亦不意外。

葉劉淑儀估計，港澳辦與林鄭會面的話題離不開香港近期發生的大事，又提到港澳辦近日才就香港的經濟衰退問題、“黑暴”問題發聲，相信只要與香港整體形勢有關的，都有談及。

曾經公開希望本屆政府能在明年8月完成基本法23條立法的全國人大常委譚耀宗表示，未有參與夏寶龍和林鄭的會面，亦未有聽聞有關消息。

特首辦回應查詢指，行政長官不時因應工作需要，與社會各界人士溝通和見面，不會評論個別會面有否進行。

全國人大常委譚耀宗在電台節目中表示，希望本屆政府能在明年8月完成基本法23條立法，但他否認這是中央提出的死線，明年8月是其個人的希望，他亦不清楚中央對23條立法是否有時間表。