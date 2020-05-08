傳金正恩說話了 向習近平抗疫勝利口信表達戰友般高興

朝鮮領袖金正恩今天露面說話，由朝鮮官方通訊社朝中社報告，金正恩嚴批韓國再起軍事演習，同時向中國和中國領袖習近平表達高興之情，為中國主席習近平領導的中國取得抗擊新冠疫情勝利而感到戰友般由衷高興。

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據法新社說，朝鮮領袖金正恩今天對中國抗疫成功表達關心與祝賀。朝鮮官方媒體指金正恩向習近平表達戰友般的高興。

朝鮮官方說，至今朝鮮境內沒有任何一例新冠肺炎病毒疫情報告。

法新社說，朝鮮是世界上第一個全部關閉與中國接壤邊境的國家，並將朝鮮與世界疫情隔絕的國家。

法新社並說，朝鮮領袖金正恩的健康過去一段時間受到世界關注與媒體廣泛報道，至今仍然有很多謎底未清。

朝鮮官方今天嚴厲抨擊韓國再啟海上軍事演習，並且指責韓國將朝鮮半島形勢拉回到兩國談判之前的水平。據朝鮮官方媒體指出，金正恩譴責韓國是不會改變的敵人，並說，敵人永遠是敵人，而中國則是永遠的朋友。

據路透社也報道，朝鮮稱韓國軍演是嚴重挑釁，同時金正恩賀中國成功控制疫情。

朝鮮中央通訊社周五報導，朝鮮猛烈譴責韓國最近進行的軍事演習，金正恩則給中國國家主席習近平發去口訊，祝賀中國成功控制了新冠病毒疫情。

朝鮮軍方發言人周五對朝中社表示，韓國最近進行的軍事演習是一次嚴重挑釁，需要做出回應。