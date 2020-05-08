全球首試 香港機場將採用“全身智能消毒通道設施”

香港機場管理局現正在香港國際機場應用最新消毒技術，包括智能消毒通道、抗菌塗層及自動化清潔機械人，保障旅客及機場員工免受 2019 冠狀病毒病感染。

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香港國際機場是全球首個機場在實際環境試行“CLeanTech”全身的智能消毒通道設施。使用者須先接受體溫檢測，然後進入密閉通道進行為時 40 秒的消毒及殺菌程序。該消毒通道的內部表層設有抗菌塗層，可利用光催化及“納米針”技術，遙距消滅人體及衣物上的病毒及細菌。

而消毒噴霧亦可進行即時消毒。該消毒通道維持在負壓狀態，避免通道內外環境交叉感染。目前，這項設施專供在機場為抵港旅客執行公共衞生及檢疫相關工作的職員使用。

此外，機管局亦正測試於所有旅客設施應用抗菌塗層。無形的抗菌塗層能消滅病菌、細菌及病毒，應用於客運大樓內經常使用及接觸的設施表面，包括旅客捷運系統及旅客專車的扶手及座位、智能登記櫃檯及旅客登記櫃檯、洗手間、客運大樓座位區、手推行李車、升降機按鈕等。

於 5 月完成測試工作後，機管局會考慮將有關技術長遠應用於消毒工作。

機管局亦採用自動化清潔機械人，全面消毒機場的公共地方及旅客設施。智能消毒機械人配備紫外線消毒燈及空氣過濾器，可全自動化移動，只需 10 分鐘便能有效消滅附近空氣及物件表面多達 99.99% 的細菌，並可全日用於客運大樓的公共洗手間及主要運作區。

機管局機場運行副總監 — 運作及服務姚兆聰表示：“保障機場員工及旅客的安全和健康向來是我們的首要任務。儘管航空交通受到疫情影響，機管局仍然竭盡全力，為所有使用者提供安全的機場環境。我們會繼續研究不同的新措施，以加強機場的清潔及消毒工作。”