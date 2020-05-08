前石油鑽井工人現香港交易所總裁 李小加下一步參選特首？

香港交易所周四宣布行政總裁(CEO)李小加將於明年10月底約滿離任後，公司股價隨即插水，又惹來市場上種種猜測，向來乘風破浪的他今後將何去何從，自然成為市場焦點。路透社引述報道猜問，李小加下一步參選特首？

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據路透社報道稱，告別香港交易所鎂光燈後，李小加下一步參選特首？而李小加在媒體電話會議上被多番追問離任港交所後是否考慮角逐2022年香港特首之位，他終於吐出一句，“你們可能覺得我的心臟很強大吧！”從政之路未必空穴來風，現年59歲的他於2018年獲選為全國政協委員，屬政壇新丁，近年就“一國兩制”、反修例風波等時事議題都有發表意見。

據路透社說，至於是否打算退休，他說，“儘管在我的父輩的話，我的年齡段真的要退休了，但我特別喜歡看很多新的年齡畫分，把我的年齡段仍然畫分到‘中年人’甚至是‘高級青年人’，所以應該不會是回家玩弄兒孫那種退休生活。”據他說，“可以肯定的是未來將有更多時間踢足球，如果我有很多錢，可能會買一個足球隊，或者把自已當做碧鹹去組織一個足球隊。”他並稱。

對於市場揣測李小加離任與港交所去年390億美元收購倫敦交易所(LSE.L)失敗有關，港交所主席史美倫斬釘截鐵地說“完全無關”，“完全不是這個原因”。至於董事會有沒有挽留李小加，她說，“知道小加總裁已做了自己的決定，我們非常尊重他的決定。”

該報道稱，李小加於2009年由國際知名投行摩根大通加盟港交所，翌年接任行政總裁職務，是任期最長的一個CEO。證券界人士指出，投資者對他的評價普遍正面，特別是帶領港交所作多元化發展方面應記一功，這也令港交所吸引了一批歐美為主的長線投資者追捧。

港交所中午公布第一季業績和CEO繼任計畫後股價跌幅隨即擴大至逾4%，終場收跌2.8%。受全球投資組合估值大跌影響，第一季凈利同比下降13%至22.62億港元，不過，股市交投增加帶動主要業務收入同比上升19%，沒有令投資大失所望。

距離李小加卸任尚有18個月，港交所已就CEO繼任計畫成立了一個由史美倫及港交所董事阿博巴格瑞、洪丕正及席伯倫組成的遴選委員會，進行正式的遴選程序。史美倫透露一些挑選準則，包括要有遠見、有活力以及有能力引領公司前行。她並說，“每個招聘都會考慮所有合適人選，內部和外部都會考慮，全球招聘無論是香港人、外國人都一樣，最重要是經驗和是否符合要求。”

事實上，史美倫11年前有份為港交所揀卒，並選出李小加擔任總裁。

港交所雖然由香港特區政府持有5%，董事會主席由政府委任，但薪酬機制完全市場化，即是論功行賞。年報顯示，李小加在2019年的薪酬為2,684萬港元，加上以股份支付的僱員酬金福利2,426萬港元，總報酬約5,111萬港元。

該報道稱，過去十年，李小加不但為內地與香港場互聯互通（滬深港通）開啟大門，更銳意把港交所打造成為全球性交易平台，為中國實現更加廣闊的“引進來、走出去”的互聯互通模式。繼2012年港交所以167億港元收購倫敦金屬交易所(LME)後，去年9月提出390億美元收購倫敦交易所，儘管收購失敗，但不少投資者認同這一策略願景。

李小加當時對收購倫敦交易所是如此判斷，“在國際形勢充滿不確定性的情況下，目前也許不是進行巨額跨境交易的最佳時機，但擺在面前的現實是時不我待。”確實，倫敦交易所與Refinitiv合並後的市值增大很多，港交所如果連一成機會都不肯嘗試，往後併購的可能性就更加渺茫。

據李小加周四在電話會議上亦提到，“過去的十年是我人身中經歷最精彩、最自豪的十年。”

據路透社，李小加本身就是個風雲人物，1961年在北京出生的他，16歲初中畢業投身成為中海油前身企業的鑽井工人，艱苦的幾年海上生活，他在工余時間自學英語，其後考進廈門大學攻讀英國文學，1984年畢業後被分配到《中國日報》當一名新聞記者。後來他拿到美國阿拉巴馬大學的獎學金負笈當地完成新聞碩士課程，就在畢業之際，他發現自己所讀的新聞專業掙錢很少，只能勉強維持生活，於是謀求轉型，轉而攻讀法律專業，在美國哥倫比亞大學完成法律博士後轉戰華爾街，1991-94年先後在紐約達維律師事務所和Brown & Wood從事金融證券與兼並收購工作，為他參與中國最早一批國企跨境上市交易打下基礎。

1994年他加入美林證券並於五年後晉陞為中國區總裁，2003年加盟摩根大通出任中國區主席。這段期間他牽頭做出多個“大刁”(deal)，包括中海油(0883.HK)、中國移動(0941.HK)的香港IPO(首次公開發售)以及中海油196億美元競購美國石油企業優尼科。

據路透社，從石油鑽井工人，到新聞記者，到華爾街投行高管，一路走來充滿色彩，也成就了他乘風破浪的精神。至09年被港交所挖角，搭通中外金融市場的本領可謂發揮得淋漓盡致，把這個世界有名的新股市場發展成為集股票、金屬、債券、貨幣於一身的多元化市場。

路透社說，李小加是港交所首個來自內地的掌門人，他上任後第一個三年計畫主張港交所將發揮倫敦、紐約和上海所不具備的作用，從而在競爭中立足，例如推出更多人民幣計價衍生產品，就是針對中國自身資本市場的深化，對複雜產品的需要增加，同時也滿足了人民幣國際化和國內居民可投資品種匱乏的需要。