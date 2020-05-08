廢除中共高幹待遇終身制話題此刻被重提

因新冠病毒疫情而推遲了兩個多月的中國“兩會”不久將在北京舉行。民眾往年關注的老問題，例如，高幹待遇終身制等話題近日又被人在網上提起。評論人士預計，這個問題今年依舊無法進入兩會提案通道。

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據美國之音報道，“兩會”前夕，廢除中共高幹待遇終身制話題被重提。

全國政協委員、國務院參事任玉嶺2007年在政協會年議上做的一個題為“改革高級幹部待遇終身制宜早不宜遲”的發言，近日又被人推到互聯網上，並加上了“勢在必行，刻不容緩”的標題。據消息稱，任玉嶺，1938年10月生，曾任全國政協第八屆委員，第九、十屆全國政協常委，著名經濟學家、國務院參事，中國媒體光明網說，任玉嶺“建言之多、影響之大，被媒體稱之為‘任玉嶺現象’”。據人民網2007年的一篇報道援引任玉嶺的話說，“高級幹部待遇終身制，是解放後為安置開國元勳晚年生活留下的，時至今日卻仍然延續的高級幹部待遇終身制，已不只涉及國家開支加重，而且導致官場作風的特殊化。高級幹部退休了，還享受秘書、警衛、司機、勤務、廚師、保姆、專車、住房以及特殊的醫療待遇等。”

該報道說，今年兩會上，尤其是政協會議上，是否會有委員以某種形式表達這種意見？前中國青年報編輯李大同對美國之音說：“不讓提的，他（她）怎麼可能隨便提呢？提也就是一個個人行為，寫一個議案之類的東西，誰會理它啊？不會有人理它，這麼多年有誰理過它？不可能的事情。”

高幹特殊醫療待遇的典型例子，可能尤指北京乃至主要城市各大醫院的高幹病房、高幹病房區，或者高幹（病房）樓。這些醫療單位對外一般不會如此標識。不過，常去醫院的人們都會聽說，院內哪裡是高幹區，哪裡就會為了安全而隔離設限。

不過，中共對高級幹部生活待遇，早在鄧小平主政時期就有規定。1979年11月13日出台的《中共中央、國務院關於高級幹部生活待遇的若干規定》甚至包括：“水電費自理，公私混用不能分別裝電錶、水表的，根據水電的實際消耗，按比例合理分攤”。這項規定指出“黨內有少數領導幹部利用職權，謀求私利，生活特殊，影響惡劣，引起人民群眾強烈不滿，使黨的威信受到損害”。

2013年11月28日，中共中央、國務院還出台了新的《關於高級幹部生活待遇的若干規定》。

該報道稱，有些網民批評說，高級幹部待遇終身制，明顯是中國官吏制度的一大弊端。它與官職終身制、士大夫等級制、夫貴妻榮、一人陞官全家享福、一人得道雞犬升天等封建官吏制度和官本位思想是一路貨色。