或避猝死 中官方急令體育鍛煉不要戴口罩

中國溫州、鄲城、長沙上月相繼發生中學生戴口罩跑步猝死事件後，中國多地官方近日發出緊急通知，要求師生上戶外體育課保持安全距離，一律不戴口罩。3名學生猝死是否與戴口罩跑步有直接關聯，還有待鑒定，但報導引述多名專家表示，跑步時需氧量是平時的20倍，戴口罩運動會造成呼吸困難，尤其是在劇烈活動時甚至可以危及生命，建議取消體育課戴口罩的規定。

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據中央社今天報道稱，中國3學生戴口罩上體育課猝死，多地緊急叫停。報道引述陸媒消息，中國大陸溫州、鄲城、長沙上月相繼發生中學生戴口罩跑步猝死事件後，多地官方近日發出緊急通知，要求師生上戶外體育課保持安全距離，一律不戴口罩。

新冠肺炎疫情趨緩後，大陸多地初三、高三學生4月陸續複課，但官方下令校方從嚴防疫，部分學校矯枉過正，甚至規定學生上體育課都要戴口罩，因而引發不幸事件。

該報道綜合新京報、北京晚報消息，4月14日，浙江溫州市一名未滿16歲的初三學生在體育課1500公尺跑步活動中暈倒，經搶救無效死亡；4月24日，河南鄲城縣一名初三學生也在體育課發生意外，當時他繞着操場跑步，摔倒後猝死；4月30日，湖南長沙市一名學生在體育課1000公尺跑步測驗中倒地猝死。

短短半個月的時間，3個年輕的生命離開了。這3起猝死事件除了都發生在學校，還有一個共同點，就是3名學生跑步時均佩戴口罩，其中兩人甚至還戴N95醫用口罩。鄲城校方已為此賠償人民幣37萬元與家屬和解。

3名學生猝死是否與戴口罩跑步有直接關聯，還有待鑒定，但報導引述多名專家表示，跑步時需氧量是平時的20倍，戴口罩運動會造成呼吸困難，尤其是在劇烈活動時甚至可以危及生命，建議取消體育課戴口罩的規定。

中央社引據消息說，中國多地教育部門近日相繼下發通知，要求師生上戶外體育課保持安全距離，不準再戴口罩。其中，長沙市教育局7日表示，戴口罩上體育課既影響教學效果還可能“引發意外”，戶外體育保持安全距離時，師生一律不戴口罩。