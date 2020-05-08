核警告 胡錫進促中國增核彈頭至千枚

中央社今天報道稱，中共鷹派黨媒環球時報總編輯胡錫進今天倡議，中國需要在短期內將核子彈頭數量擴大到千枚，包括至少要有100枚東風41型洲際戰略核子彈道導彈，以“抑制美國的戰略野心和對華衝動”。中國目前核彈數量估計約有290枚，排名世界第4。胡錫進透露，他的倡議至今天下午3時已獲得超過6萬名中國網友按贊。

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據中央社該報道說，抑制美國，胡錫進指中國核彈應增加到千枚。而根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）2019年6月發布的報告估計，中國核彈數量約290枚，排名世界第4。中美關係近期因為疫情口水戰陷入空前緊張，胡錫進8日上午在微博發文倡議稱，中國需要在較短的時間裡將核彈頭數量擴大到千枚的水準，包括至少要有100枚東風41戰略飛彈。

據胡錫進說，中國熱愛和平，有不首先使用核武器的承諾，“但我們需要有更大的核武庫來抑制美國的戰略野心和對華衝動”。胡錫進還說，“也許過不了多久，我們就需要有很強大的意志來應對挑戰，而那樣的意志離不開東風和巨浪家族的支撐”。“巨浪”是中國潛射彈道飛彈。

胡錫進說：“別太幼稚了。別以為核彈頭平時沒用。我們天天都在使用它們，默默用它們塑造美國精英們對中國的態度。我聽到有專家說，核武器夠用就行了。我覺得他們像孩童一樣天真。” 據胡錫進說，有人會因為這篇文章罵他是戰爭狂，但他們應該去這樣罵那些公開與中國為敵的美國政客。他永遠希望中美友好相處，“但國家間的和平共處不是求來的，需要戰略工具來塑造”。

胡錫進最後說，中國面臨著與越來越不理性的美國進行艱難的互動，對方只相信實力。“其實我們沒多少時間圍繞該不該增加核彈頭扯淡，我們需要只爭朝夕做這件事”。

中央社說，胡錫進下午3時許還在推特轉發這則文章對外高調放話，並稱他的倡議已獲得超過6萬名大陸網友按贊。