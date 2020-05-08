案涉嚴重 罕有赴澳留學背景 孫力軍今遭正式解職

中國官方今天公布，免去孫力軍的公安部副部長職務。孫力軍4月時因“涉嫌嚴重違紀違法”而接受國家紀檢委調查。中央社說，孫力軍的西方院校背景在中國安全官員中較為罕見。官方公布他遭調查後，有傳言指可能涉及泄露疫情相關數據給美國，但無法證實。

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據中央社今天報道稱，涉嚴重違紀 北京指免去孫力軍公安部副部長職務。中國人力資源和社會保障部官網今天公布孫力軍的免職消息。他是今年第2個落馬下台的中國副省部級官員，另一人是福建副省長張志南。

據中共中央紀律檢查委員會和中國國家監察委員會4月19日晚間在官網公布，公安部黨委委員、副部長孫力軍涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。中共中紀委公布上述消息約4小時後，中國公安部連夜表態稱，“堅決擁護對孫力軍涉嫌嚴重違紀違法進行紀律審查和監察調查”。

孫力軍是山東青島人。中共中紀委通報中所附的簡歷顯示，他畢業於澳大利亞新南威爾斯大學（University of New South Wales）公共衛生和城市管理專業，並獲碩士學位。該報道稱，孫力軍的西方院校背景在中國安全官員中較為罕見。官方公布他遭調查後，有傳言指可能涉及泄露疫情相關數據給美國，但無法證實。

中央社說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情爆發後，孫力軍曾作為公安部工作組成員前往武漢督導疫情防治工作。

2018年出任公安部副部長前，孫力軍曾任前中央政法委書記孟建柱的秘書，之後出任公安部安全保衛局（一局）局長，副總警監警銜。官方以往的報導顯示，他的工作牽涉多種治安工作，包括中國近年來推行的掃黑除惡運動。官方資料顯示，落馬前，孫力軍還兼任公安部下屬的港澳台事務辦公室主任。