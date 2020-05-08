武漢傳鼓勵官員與企業家交朋友

疫情期間，武漢封城整整76天，當地經濟活動幾乎戛然而止。為了促進經濟發展，武漢政府在周三召開的動員大會上鼓勵公務員與企業家“打交道、交朋友”。消息一出，網友炸開了鍋，原始報道也被刪除。

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據自由亞洲報道稱，武漢鼓勵公務員和企業家交朋友，網友炸鍋。

4月8日，武漢宣告“解封”。當天午夜，當局正式解除了離漢通道管控。隨後，越來越多的商店重新開業，公共交通也逐漸恢復運營。就在人們慶幸武漢終於邁出了經濟復蘇的第一步時，它此前遭受的損失也漸漸水落石出。據中國媒體“第一財經”網在武漢“解封”當天報道，武漢經濟在封城期間損失慘重。報道引述湖北省統計局副局長葉青說，武漢一季度GDP預計損失了兩千億到兩千五百億元，占武漢去年同期GDP的一大半。在當地經濟復蘇面臨嚴峻壓力的情況下，武漢政府周三強調，為了奪取疫情防控和經濟發展的雙勝利，當局鼓勵公務員和企業家“交朋友”。

該報道引述中共武漢市委機關報《長江日報》的微信公眾號消息，當地政府在一場動員大會上指出，要“旗幟鮮明地鼓勵公職人員與企業家坦坦蕩蕩打交道、交朋友，全力營造既親又清的政商環境。”

目前旅居美國的前湖北鄂州知名企業家、市工商聯副主席肖運軍表示，當局這樣的說法有些自相矛盾。消息一出，不少國內網友也大呼雷人。有人在微博上留言說，政府的職責是為納稅人服務，而不是與企業家交朋友。還有人調侃道：“為什麼不和工人農民交朋友呢？他們不配嗎？”

據自由亞洲說，該台記者華盛頓時間周四早間已經無法找到《長江日報》的原始報道，疑似已被刪除，但包括《環球時報》在內的一些中國官媒對其的轉載仍然可見。據悉，政府召開的這場會議還指出，為了正確處理親清關係，武漢將制定規範政商關係的正面清單，不能對企業的訴求說“不能辦”，要千方百計弄清楚“怎麼辦”，只說yes（是）、不說no（不）。

針對輿論質疑武漢政府的這番話是在縱容官商勾結，肖運軍感嘆道，官商勾結是中國文化和現行體制的產物，是深入骨髓的。據他說，“第一，這種現象與中國文化有關。從古到今，中國社會中的統治階級和被統治階級畫分得很清楚。第二，這與一黨專政、極其腐敗的傳統有關，因為這個黨都是我說的算，不受任何人監督。”

《湖北日報》周四的報道同樣反映了武漢對重振當地經濟的急切心情。報道引述武漢市委書記王忠林在這場動員大會上說，武漢要“加大簡政放權力度，大力發揚‘店小二’精神，讓武漢成為招商引資、企業發展新高地。”

據該報道說，有跡象表明，不少當地企業前陣子的確做了場噩夢。武漢大學新民營經濟研究中心主任羅知對湖北特別是武漢的民營企業做的一份調查顯示，在573家回復問卷的企業當中，超過97%的企業在疫情期間完全停產或部分停產，近半數瀕臨破產。這場政府會議還強調，當局不能以“依法依規”為擋箭牌不作為。對此，還有網友表示，政府以前還只是私下鼓勵權力與資本相勾結，而武漢現在似乎是想擺在檯面上做了。