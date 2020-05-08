海外微信監控 加拿大報告提下架

加拿大多倫多大學網絡研究機構近日發表研究報告指出，中國通訊軟件微信正在監控海外版用戶帳號，以強化對中國大陸用戶的審查系統。報告作者受訪時則建議，谷歌與蘋果應下架並審查微信。

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據美國之音今天引述加拿大一報告，微信監控國際用戶以擴建針對大陸賬號的審查系統。

一份新研究報告稱微信正在監控那些非中國大陸微信賬號，以完善、擴建其針對中國大陸用戶的審查系統。

據加拿大多倫多大學網絡研究機構“公民實驗室”（Citizen Lab）星期四（5月7日）發布的一份研究報告中稱：“微信國際賬號之間的通訊會被監控，通訊中的政治敏感內容會被用於訓練和擴大微信針對中國大陸賬號的審查。”

據報告還發現，對非中國大陸賬號的監控主要針對通訊中的文檔和圖片內容（documents and images），文字信息是否也受到了監控還不得而知。

微信會對文檔和圖片內容進行掃描，以確定其中是否存在敏感信息。微信還會將圖片與系統現有的敏感圖庫比對，以尋找相似點。隨後，這些含有敏感信息的文檔和圖片會被添加到針對大陸賬號的審查列表中。

該報道稱，非中國大陸賬號是註冊時用除大陸以外的手機號碼註冊的微信賬號。由於非中國大陸註冊賬號之間不存在內容審查，所以“公民實驗室”通過兩種不同的聊天環境來測試內容是否會受到監控。第一個是非中國大陸註冊賬號之間的聊天環境，第二個則是非中國大陸與中國大陸賬號之間的。研究發現在僅含有非中國大陸賬號的聊天中發送政治敏感內容後，第二個聊天環境中的審查內容有所增多。這表明非中國大陸賬號間的聊天內容也是受到監控的。

據“公民實驗室”還說，“微信對外公開的政策協議文件，個人信息請求，及微信的隱私專員均沒有表明或解釋微信會進行內容監控”。

報告也指出，“沒有證據表明騰訊對國際微信用戶的監控行為是中國政府指使的”。

據該報道稱，但《華爾街日報》援引電子前沿基金會（Electronic Frontier Foundation）網絡安全主管加爾帕林（Eva Galperin）的話說，在敏感領域工作的組織在使用這款應用程序時應該三思。