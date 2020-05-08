獲8億口罩訂單企業股價飆漲港府還說“不明為何被批利益輸送”

無意中遭到記者揭破政府涉嫌與廠商利益輸送秘密的消息今日（7日）見諸傳媒之後，獲得政府未經公開招標而負責生產8億元（港幣，下同）口罩的晶苑國際集團，股價一度飛漲15%，收市每股2.25元。儘管如此，程序上負責批出合約的創新科技局常任秘書長蔡淑嫺不但辯稱“不明白為何被批評是利益輸送”，而且還感謝身家一天漲了5.7億元的晶苑集團羅氏家族“出心出力”。

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特區政府從去年年底開始向全球各地採購口罩，應付當時來勢洶洶的武漢病毒肺炎，但特首林鄭月娥到了今年2月承認採購“不成功”。直至最近，港府動用公帑向某些身份不明的廠商下單生產口罩，並且開始接受市民登記免費送出，但港府一直拒絕透露負責生產的廠商身份，引起外界質疑中間存在利益輸送。這個秘密在林鄭月娥日前訪問香港一家口罩生產廠房時，無意中被有線電視的記者揭發，生產商原來是半官方的香港紡織及成衣研發中心董事羅正亮旗下晶苑國際集團的兩家子公司。有多個立法會議員質疑港府此舉涉嫌利益輸送，要求解釋。

晶苑接獲港府8億元生產口罩的消息一出，創科局的蔡淑嫺7日在電台節目上亦承認傳媒的報道，但表示不明白為何被外界批評是利益輸送，還感謝晶苑集團以“友情價”為政府生產口罩，以及免費借出生產廠房的南豐集團。

被蔡形容“完全為了香港”的晶苑集團，7日股價受到消息影響一度飆升15%，收市每股造價2.25元，市值單日增加7.13億元。據“披露易”的估算，羅氏家族的羅樂風及羅蔡玉清持有約22.83億股，占己發行股數80.06%，一天之內身家大升約5.7億元。

晶苑總裁羅正亮及其集團成員先後出任香港紡織及成衣研發中心董事，但蔡淑嫻強調，當時並非聯絡羅正亮本人，對方得知事件後亦主動表示研究能否協助，出心出力幫手，其後由研發中心董事王志輝跟進，直言“不明為什麼叫利益輸送”，但她未有透露實際金額，並指生產商要面對成本和運輸海鮮價，反而擔心他們不能收回成本。

她又說，2月初已留意到口罩缺乏情況，加上採購外科口罩困難，故已考慮採購可重用口罩。當局曾聯絡過相關供應商，包括外地的，但因為供應緊張、貨量不足、出口限制或部份沒有檢測限制等原因，難以製造全港市民需求的口罩量，因此考慮自行生產。

另外，創科局表示，昨首日有超過72萬宗可重用口罩網上登記，總登記人數達200萬人，反應熱烈，對各界支持本地研發成果感到鼓舞。當局亦指，香港紡織及成衣研發中心是政府全數資助的非牟利研發中心，其研發項目大部分由創科基金資助。中心承辦今次的“銅芯抗疫口罩+™”項目，亦屬非牟利性質，一切開支須實報實銷。