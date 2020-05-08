疫情之下，北京在香港悄悄繼續收緊控制

5月8日，香港立法會親北京建制派與泛民主派議員再因內務委員會主席選舉發生衝突，此番凸顯返送中運動在議會延續。而北京在疫情吸住全球之際，不顧香港基本法第規定不得干預香港事務，在香港悄悄繼續收緊控制。

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法國《世界報》5月4日刊出駐香港特約記者陳翡（Florence de Changy）的報道指出，在世界其他國家陷入健康危機之際，北京正在試圖對正式享有“高度自治權”的香港特別行政區展示權威。

把民主的願望封起來

這個報道說，北京對香港的耐心已達到極限。四月底的一系列官方聲明和包括15名反對派人士被逮捕事件，都毫無疑問地顯示，中國不再容忍香港享有特例，北京要讓1997年被英國王室移交給中國的香港特別行政區的人們，把民主的願望封起來，重新歸隊。

按北京的觀點來看，這涉及“國家的安全”，尤其自從香港示威者打出挑戰中國主權的標語牌。更嚴重的是，美國在2019年11月底批准了《香港人權與民主法》，正式支持香港人的民主鬥爭。

北京則缺少法律工具來防禦這種危害“國家安全”的活動。因為可以將“背叛，暴動，和分裂”入罪的香港基本法第23條，從來就沒有被立法會批准通過。原因是很多港人上街遊行，抵抗23條立法。後來，香港當局在2019年6月試圖通過的中港之間的引渡條例，也導致一場大規模抗議運動，港府最終收回了這個修例草案。

世界報說，香港的另一個關鍵因素是經濟。雖然香港人口僅佔中國總人口0.5%，GDP在中國佔比2.7%，微不足道，但，香港的金融中心地位和作用，對中國至關重要。它是資本的進出中國內地的門戶。而且中國最大的公司都在香港證券交易所上市，中國許多最富有的家庭，都在香港擁有財富。

立法會選舉北京不會容忍失敗

在北京的頭腦中，香港有兩大陣營：一方是反對派，包括泛民主派和“外國勢力”（首先是美國和英國），北京指控這個陣營通過“恐怖主義手段”，在香港領土維持混亂，最終目的是傷害整個中國；另一方則是中央政府和香港地方政府，以及親北京的政黨們。北京認為，這個陣營能夠保障“國家安全”和秩序。

到目前為止，當局只能依靠警察部隊和檢察官來互相維持。最近一次通過的政府預算，給警方的財政預算增加了25%。港人則用選票扇了警方一記耳光，以表達對警方在鎮壓抗議運動中實施暴行的不滿。結果就是，2019年11月舉行的香港地方議會選舉中，泛民主派在18個選區贏了17個。但這些泛民主派地方議員的資金被突然減少。世界報說，削減預算是限制他們影響社區的有效方法。

不過，現在的賭注是9月份的立法會選舉。據普遍的看法，北京不會容忍9月份的立法選舉失敗。香港行政會議成員Bernard Chan表示，“不可否認，北京對這裡發生的事情感到沮喪。也許他們想按照自己的方式做。但這是不可能的。” 根據《基本法》，前英國殖民地香港享有“高度自治”，直到2047年。香港當然是中國的一部分，在“一國兩制”下，香港和中國是“一國”，但在“一國”後面還有“兩制”，所以，從理論上講，香港自己的內部事務應該由自己來負責。

中聯辦干涉香港內政 稱不受基本法約束

然而，Covid-19疫情危機在全球造成恐慌，使的北京得以在香港這盤棋上往前拱卒子。現在北京已經扔掉了《基本法》中第22條規定不得干涉香港內政的原則。世界報說，可是在4月17日，周五，香港中聯辦卻宣稱香港基本法第22條對自己無效，而且不知羞恥的說，他們從未受過這條法律的管束。

不過，大家只需重讀2000年1月17日中共宣傳機構《人民日報》有關香港中聯辦就職典禮的內容，就可以看到，事實是相反的。

當時中聯辦主任姜恩柱強調說，中聯辦的任務是聯絡和協調，中聯辦不幹預香港特區自治範圍內的事務。他還明確表示，在香港特區政府與中聯辦之間沒有任何從屬關係。

世界報說，可是，近兩個禮拜以來，中聯辦卻宣稱“一直”負責監督香港的事務。

（未完待續）