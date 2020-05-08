美兩黨議員提案 中國駐美大使館所在街改名李文亮廣場

李文亮醫生不幸死亡後，無數憤怒的中國人為他哀悼。

一批美國國會議員周四提議，把位於美國首都華盛頓的中國駐美大使館所在的街道以烈士李文亮醫生命名。美國兩黨議員同時提出了這一法案，可能會再次激起北京的憤怒。

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這條中國駐美大使館所在的街道，現在的街名叫“國際廣場”，美國兩黨議員提議以“李文亮廣場”( Li Wenliang Plaza)取而代之。

李文亮，34歲，生前是中國武漢中心醫院的一位眼科醫生，2019年12月31日，在得知武漢發生類似薩斯病毒那樣嚴重的疫情後，迅即把從艾芬醫生那裡得到的信息轉寄給朋友圈，台灣疾控中心從網絡獲知李文亮發出的信息後，當即判斷武漢發生了人傳人傳染，迅即把這一信息通報了世界衛生組織。但是作為吹哨人的李文亮卻被中國公安傳喚“訓誡”，中國央視稱他與另外幾位傳遞這一信息的人造謠生事。

李文亮後來感染了新冠病毒，於今年2月初不幸逝世。他的死在中國掀起一場巨大的要求言論自由的風暴，民眾的憤怒指向政權，要求官方追認李文亮醫生為烈士。

美國共和黨參議員湯姆·科頓表示，“我們這樣做是希望為了拯救更多人生命的李文亮醫生的名字永遠不要被遺忘。”他還表示，要讓他的名字永遠出現在一個因隱瞞疫情導致眾多死者的國家大使館門前。

一些美國議員2014年曾試圖把同一街道以中國的諾貝爾和平獎得主劉曉波的名字來重新命名，劉曉波因為主張憲政而被當局關押至死。

但在當時的美國總統奧巴馬錶示他將動用否決權後，眾議院否決了這一提案。奧巴馬不希望美中關係變壞。

但是奧巴馬的繼承者特朗普一直對北京保持着強硬的姿態。首先與中國發起了一場貿易大戰，最近，特朗普政府譴責北京應對新冠疫情全球大流行承擔重大責任。