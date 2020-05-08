美國撤銷82%中國產劣質口罩的許可

近日，美國食品和藥物管理局（FDA）因產品質量問題原因而撤銷了大批中國口罩生產商的進口許可，媒體稱，此舉讓中國廠商大受其辱。

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據路透社說，美國FDA取消部分中國製造商在美銷售N95口罩的許可。

美國食品和藥物管理局(FDA)周四宣布，已經取消了中國一些製造商在美國銷售N95呼吸防護口罩的許可，因這些口罩無法針對新型冠狀病毒提供足夠的保護。該機構說，在測試中，很多這類口罩的顆粒過濾效率都沒有達到最低的95%的標準。

美國聯邦官員撤回了中國60多家製造商向美國出口N95口罩的許可，此前他們表示發現來自這些公司的大量低質量產品。

據華爾街日報說，美國食品藥品管理局(Food and Drug Administration, 簡稱FDA)周四表示，已將中國獲准為美國生產N95口罩的製造商數量從大約80家減少到14家。這推翻了4月3日做出的一項決定，即允許那些沒有經過美國當局檢測的製造商生產的口罩進口到美國，只要它們符合其他一些國家設定的標準，或者經過一家獨立實驗室的審查。

這一轉變表明了聯邦官員面臨的挑戰，他們正試圖幫助滿足抗擊新型冠狀病毒大流行的一線工作人員對口罩的巨大需求，同時確保醫療防護設備的有效性。

據朝鮮日報說，美國食品和藥物管理局（FDA）撤銷了大批中國口罩生產商的進口許可，中國廠商大受其辱。

據美國《華爾街日報》（WSJ）當地時間7日報道稱：“FDA以N95口罩質量不達標為由，撤銷了超過60家中國口罩製造商產品的進口許可。”此番措施之後，中國能夠向美國出口口罩的生產商從約80家減少到14家。新冠疫情在美國迅速擴散後，FDA於4月3日放寬規定，允許進口通過獨立檢測機構測試的口罩，無需經政府批准。但口罩不達標的情況層出不窮，FDA重新加強了相關規定。

近日，美國疾病控制與預防中心（CDC）下屬的國立職業安全和健康研究院（NIOSH）進行檢測的結果顯示，67種進口口罩中60%未達到美國標準。合格的N95口罩應該名副其實，即能夠過濾95%的0.3微米以上的粒子，然而一家中國製造商產品的過濾效率僅有24-35%。據NIOSH稱，該產品包裝上印有五顆星以及擅自使用的FDA標識。FDA稱，將繼續從附和美國標準的中國企業和歐洲等其他地區進口口罩。