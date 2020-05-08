美國軍機近日頻繁現蹤台海，引起對岸注意，中國軍事專家李傑分析，美軍想藉此顯示在亞太重點區域的軍事存在，並在疫情期間為台灣撐腰打氣，以及試圖展示在關鍵地區維持戰略威懾的決心。

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據中央社今天報道稱，美轟炸機密集抵近台海，專家指展示戰略威懾決心。針對美國軍機最近頻頻現身台灣周邊海域，李傑昨天在官媒環球網發表評論說，2019冠狀病毒疾病疫情突然打亂了五角大廈的部署，特別是美國處於亞太地區的4艘核動力航空母艦一度全部靠岸防疫，讓美軍在西太前沿海域出現巨大真空，但美國海空軍偵察機近期卻大幅增加在西太平洋和台海地區上空出現的頻率，可能有3點原因。

據李傑說，美軍“想以最快的速度和最便捷的方式，顯示美國在亞太重點區域的軍事存在，美國希望在西太平洋最前線找到較好替代航空母艦或兩棲攻擊艦的作戰平台或大型武器”。李傑說，今年3月起，美國海空軍聯手開始了以“多型飛機”替換“大中型水面戰艦”的試驗，3月時美軍以偵察機為主、反潛巡邏機為輔，展開了對台海周邊空域和南海海空域的11次飛越和巡邏行動；4月時美國派出的空軍偵察機數量增至13次；這個月更出現B-1B轟炸機編隊。

其次，李傑認為，美軍想在疫情期間“為台灣一些勢力撐腰打氣，同時完成自己的戰術任務”，顯示美軍並未因為疫情而放棄在該地區的軍事影響，“軍艦缺席了還有軍機在”。第三點是“美軍試圖向中國展示美國在關鍵地區，維持戰略威懾的決心”。

據李傑說，美軍將4架B-1B戰略轟炸機調遣到關島空軍基地，替代之前的B-52H轟炸機，緊接着B-1B轟炸機就飛到台海附近海空域，原因就是B-1B載彈量大，隱身方面也有優勢，藉此作為向中國實施戰略威懾的全新工具。

據李傑表示，“可以推斷，5月將是美國B-1B戰略轟炸機干預台海、南海海空域的力度加大期”。

據中央社說，也有分析人士認為，與“更加註重防區外發射核巡航飛彈的B-52H轟炸機”相比，B-1B超音速隱身轟炸機可攜帶LRASM型遠程反艦飛彈，打擊太平洋西岸對手的水面艦艇。這意味着美軍為潛在的常規衝突做了一定準備。專門追蹤飛機動態的推特帳號“飛機守望”（Aircraft Spots）6日顯示，美軍2架B-1B超音速戰略轟炸機、1架KC-135空中加油機從關島安德森空軍基地出發，前往東海執行任務。從路徑圖可以看出，美國軍機路線掠過台灣東北方海域。此前，“飛機守望”1日顯示，美國空軍2架B-1B超音速轟炸機自德州戴斯基地（Dyess）出發，現蹤東海、日本沖繩一帶，接着前往關島安德森基地（Andersen）。

據中央社說，另據“飛機守望”資料，1日下午，美國空軍另外2架B-1B超音速轟炸機緊接着同樣自戴斯基地出發，前往安德森基地。在這4架B-1B超音速轟炸機出發前，“飛機守望”資料顯示，美國空軍2架B-1B超音速轟炸機4月30日自位於南達科他州（South Dakota）的艾爾斯渥思（Ellsworth）基地前往南海執行任務後返回基地，來回時間約32小時。