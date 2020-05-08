解放軍運-8飛入台灣防空識別區 台軍機升空驅離

台灣國防部今天說，偵獲一架中國解放軍運-8型機，在中午12時許於台灣西南方海域執行飛行訓練，期間曾短暫進入台灣防空識別區（ADIZ）。

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據中央社今天報道稱，解放軍軍機運-8闖入台灣防空識別區，台空軍廣播驅離。消息說，台灣國防部8日偵獲一架中共運-8型機，中午12時許於台灣西南方海域執行飛行訓練。

據報道稱，台灣國防部下午透過新聞稿指出，經國軍空中偵巡戰機適切應對並實施廣播驅離後，解放軍軍機飛離台灣的防空識別區。台灣國防部表示，國軍對台灣周邊海空域狀況均能全程監偵、充分掌握應處，目前狀況均正常。

根據台灣國防部公開訊息，今天是今年以來，解放軍軍機第7度現蹤台灣鄰近空域，前6次分別是1月23日（空警500、轟6等）、2月9日（殲11、空警500、轟6等）、2月10日（轟6等）、2月28日（轟6等）、3月16日（空警500、殲11等），以及4月10日（轟6、空警500、殲11等）。

中央社說，值得一提的是，解放軍軍機3月16日首度夜航接近台灣防空識別區（ADIZ），2月9日、10日在24小時內兩度擾台，期間一次還曾一度逾越台灣海峽中線。