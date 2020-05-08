警長破獲1.6億冰毒案9日後酒店藏毒被捕

香港警方7日在一次酒店的突擊行動中，拘捕西九龍區一名警署警長，行動中警方在位於尖沙咀的帝苑酒店房間中，搜出200克冰毒及可卡因，懷疑有人藏毒及監守自盜。被捕警長據稱曾參與上星期一次被形容為香港最大一宗冰毒販運案，搜獲的冰毒價值達1.6億元（港幣，下同）。

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旺角特遣隊人員早前接獲線報，指有人租用尖沙咀上述酒店房間進行販毒活動，遂於7日凌晨持法庭搜查令到酒店搜查中層2個目標房號，先後拘捕分別43歲及29歲的一男一女，兩人均有藏毒案底，其中女子曾涉一宗“襲擊致造成身體傷害”案件，亦因棄保潛逃被通緝。警員在酒店房間內搜出200克冰毒、可卡因及俗稱“五仔”的硝甲西泮等毒品。

據香港傳媒報道，警方調查期間，一名男子突然持房卡開門入房，隨即被警員制服，並在其袋中搜出約兩公斤冰毒，過程間有人表示自己為西九反黑組警署警長，探員並隨即通知上級。

綜合香港傳媒的報道，被捕的年輕警長隸屬西九龍總區刑事總部反三合會行動組，即俗稱反黑組，曾被讚許“表現良好”，警方消息指有他已被錄取口供，稍後將停職扣查。由於有關警長在上周曾參與破獲香港史上最大宗冰毒販運案，毒品調查科探員會隨毒品包裝、成份等途徑，追查是否有人監守自盜。

被捕警署警長41歲姓許，據警方刊物《警聲》，他於2000年曾因執行反三合會行動，表現出專業精神及盡忠職守而獲頒發獎狀，以示褒勉。據了解，警隊高層對事件感到震怒和痛心，案件交由毒品調查科接手調查後，警方即時將涉事警署警長帶署扣查及停職，又派緝毒犬到西九龍總區反黑組所在的西九總部辦公室調查，並要求該名警長同隊人員全部返回辦公室，調查他們曾接觸過的案件、證件及人士，而由於被捕警署警長及其隊員，正是參與上周二（4月28日）警方破獲歷年最大宗冰毒案的調查隊伍，警方正調查今次案件中檢獲的冰毒來源，包括是否有人私吞證物後轉售圖利。

西九龍總區反黑組上周二破獲億元毒品案，油麻地1個被用作毒品儲存倉的空置鋪位，檢獲多包以茶葉包裝作掩飾、每包重1公斤的冰毒，共296公斤市值超過1.58億元，為執法部門自1991年有紀錄以來檢獲最大宗冰毒，6男1女涉嫌串謀販毒、藏毒、管有偽制文件及管有違禁武器被捕。

警署警長（Station Sergeant）是員佐級警員中官階最高的職級，官階縮寫為SSGT，俗稱“士沙”一般平均服務警隊超過25年才會晉陞至警署警長。