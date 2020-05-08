費加羅：武漢P4密封或出問題 法國向中國轉移技術內幕

自從冠狀病毒（Covid-19）被懷疑來自武漢實驗室，法國向中國提供P4技術的爭論再起，輿論關注法國向共產政權出售軍民兩用技術的危險。費加羅報5月3日刊出防務戰略專家拉塞爾（Isabelle Lasserre）的調查報告，深挖法國向中國轉移技術內幕，包括武漢P4實驗室去年可能出現密封問題。

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該報告說，冠狀病毒是否如特朗普所說，是從武漢病毒研究所P4實驗室泄露的？那裡擁有世界最危險的病毒。或是從鄰近的P3實驗室泄露的？那裡同樣也研究冠狀病毒。亦或是從武漢疾控中心P2實驗室泄露的？那裡也研究蝙蝠冠狀病毒，而且距離著名的“濕貨”市場只有300米。

美國國務卿澎湃奧周日宣稱，他有大量證據，可證明Covid-19病毒來自武漢一個實驗室，但他沒說明病毒來自哪個實驗室，也沒回答這個病毒是否北京故意泄露的問題。

擔心沾包被北京虛假宣傳利用

費加羅報說，現在無法確定上述假設哪個最有可能。不過，由於這種病毒發端於武漢，北京又將法國提供的高安全P4實驗室安置在這座城市，加上中國當局這次儘力隱瞞，所以在法國就浮出一個非常敏感的問題：為何向1949年以來被共產黨統治的中華人民共和國出售軍民兩用技術？

如果事實證明，法國因向中國轉移了P4技術，所以間接地，並非故意地，在這次冠狀病毒的擴散中扮演了一個角色，那麼巴黎可就尷尬了。尤其是中國當局可能會在虛假宣傳中利用這一點。

也許正因如此，現在法國的國防和外交界，在涉及這個問題時，大家都守口如瓶，“嘴上如同灌了鉛”。

P4也並不是這個類別技術中的唯一敏感主題。另一個項目是法國核能公司歐安諾集團（Orano 前身阿海琺）在中國建一座核廢料處理工廠。該項目已拖延20年。對於法國來說，這是一個巨大的合同。但由於這也算是軍民兩用項目，許多專家都強調它的風險。

北京想裝備五至七個P4，其中兩個軍用？

這個調查說，向中國轉移P4技術項目，是2004年由希拉克和他的總理拉法蘭提出的。這個項目隨後在法國變成了一場較量的核心。贊同的一方是政治領導人和科學家們，他們主張應該幫助剛走出薩斯的中國抵抗傳染病疫情。但是法國國防部，外部情報局（DGSE），外交部，都全力反對這個項目，擔心P4被中共當局用於製造細菌武器。

他們懷疑北京想最終裝備五到七個P4實驗室，其中兩個是軍事用途。密切關注此事的一名法國外交官說，“我們知道涉及的風險，我們認為中國人將會控制（這個實驗室的）一切，並很快將我們排擠出該項目。我們認為，向一個軍力發展無止境的國家提供這種先進技術，可能反過來使法國暴露在危險面前。

據一個高層消息源透露，當年這個項目在法國巴斯德研究院引發一場危機。該院的百人委員會譴責合同中允許中方進入巴斯德研究院的某些數據庫。後來領導強加了這個決定，理由是“中國在流行病方面確實存在醫療問題，而法國在這個高精技術上，佔有很大優勢。

一名當年負責法國戰略事務的高級外交官說，可是，中國人會抄襲和複製。而且我們認為，如果中國某天想啟動生物武器計畫，就可以把P4當作工具來用。

科學家閉上眼睛 發揮作用

法國科學家們在推動中國P4項目方面發揮了重要作用。據法國智庫戰略研究基金會(FRS)亞洲項目主任尼凱(Valerie Niquet)解釋說，“當年整個科學界都拒絕看到中國制度的現實。研究人員們認為，向資本主義開放，將使中國變成一個正常國家。然而他們忘了中國首先仍然是一個列寧主義國家，在這個國家，科學不是獨立的，而是由共產黨領導的。” 這次疫情開始以來，這個黨和這個國家一直在參與研究，操縱日期，重寫冠狀病毒的歷史。華盛頓郵報外交安全政策分析師喬希·羅金 (Josh Rogin)說，“中國所有科學研究最終都必須服從中共的命令。”

以為這個政權會進化，開放民主思想，變正常

這筆P4實驗室的交易是法國政治負責人強加給政府的。但是政府的抵制，拖延了這個合同的完成。當時，正值中國剛加入世貿組織，所有西方國家都與中國發展夥伴關係。法國當局那時候很讚賞中國式的“軟實力”，及中國官方講話所展現的和平力量的形象。

一個外交消息源解釋說：“我們以為這個政權會進化，對民主思想會開放，會變正常。”費加羅報說， 但法國人很快就幻滅了。武漢P4實驗室在2017年舉行開張典禮後，法國人都被趕出這個實驗室。兩國的合作計畫原本包括法方為中方研究人員提供培訓，並監控實驗室的活動，當年這個計畫從來沒有開始。

一名中國問題專家外交官分析說，“中國人尤其不願意讓別人從他們肩膀上看着他們做。他們想證明自己可以做得到，要顯示偉大中國不在需要他們的西方教父。傲慢遭天罰（L’hubris provoque la némésis）。中國現在這代人與文革那代人有着巨大差異。” 費加羅報說，就這樣，這個P4實驗室很快就脫離了它的法國教父們的控制。

一名長期駐北京的外交官說：但是，病毒案例對我來說只是一個細節。真正的問題是我們與中國30年來的關係，是我們造了這個龍。而在過去幾十年間，卻沒有人想知道中國的領導人都是些什麼人。我們忽略了他們想反壓別人的意願。

然而，中國從不掩飾其通過一切手段獲取西方技術的目標和意願。一名中國問題專家說，中國已不再是世界的工廠。它通過開放獲得了知識和技術，但卻未必完全掌握。有些知識和技術是盜竊來的，但大多數是通過自由訂立的合作取得的。

空客鏡子工廠

費加羅報說，在中國台山核電站，有兩套法國提供的壓水反應堆（EPR）。這個核電站入口處有4塊牌子告知參觀者：1）我們購買外國技術。2）我們消化外國技術。3）我們在全國複製外國技術。4）我們出口複製技術。

歐洲航空巨頭空客公司與中國的合作也是一個證明北京如何縮小其技術差距的例子。一名駐北京的法籍人士對空客公司為短期經濟利益，讓中國掠奪信息和技術表示遺憾。他說：我們當時就非常清楚，這些中國人將會製造一個“鏡子工廠”。可是，出於短期財務邏輯，我們還是讓他們掠奪我們的信息，讓他們獲得了他們所沒有的關鍵能力。

費加羅報說，轉讓技術？失去合同？，對於工業家和政治領導人來說，是一個永恆的兩難困境。尤其在涉及軍民兩用技術時更難。特別是2015年中國正式宣布放棄軍用和民用技術之間的隔絕，成立了“中央軍民融合發展委員會”，由習近平主持領導。自2018年以來，中國的一項法律還規定，民用和軍事實驗室必須合作。

法國戰略研究基金會（FRS）專家安東尼·邦達斯（Antoine Bondaz）總結說，跟中國的問題，就是應該知道在哪兒設定邊界。至關重要的是，要意識到，科學合作和大學交流，都有可能被中國當作捕獲技術的工具。有時發生在非常敏感的領域，包括軍用領域。

中國買核廢料處理廠什麼目的？

P4事件是否給法國向中國出售核廢料處理工廠項目引來新的關注？費加羅報說，就像武漢實驗室項目一樣，由於法國人的保留，尤其是法國外交部的保留，這個核廢料處理工廠項目遲遲沒有落實。一位熟悉該案的專家解釋了中方的目的，他說，“他們的目標無疑是得到一個低成本的電站，以便在中國其他地方進行仿造，然後出口到外國去，尤其是出口到“一帶一路”沿線國家。

費加羅報說，許多法國外交官都質疑向中國轉讓技術的合理性，因為這種轉讓將使中國在其擅長的領域趕上法國。安東尼·邦達斯說，核廢料後處理工廠嚴格來說並不是軍事用途。但由於某些基礎設施可以隔離出鈈元素在內的易裂變材料，因此從理論上講，這會給一個國家增加核武庫提供便利。因此法國在技術轉讓和推動禁止生產核武裂變材料的國際條約方面相當謹慎。

所以，在每次法中雙邊訪問，都會再次提出這個主題。但是這個數十億歐元的合同，卻一直沒有簽署。

曾反對法國向中國出售P4的美國已拉響警報。美國國務院禁止美國研究人員參加北京的“千人計畫”。該計畫以優厚資助待遇吸引外國精英，包括軍民兩用技術專家。

武漢P4密封出問題？

美國還終止了對武漢P4某些活動的資助。美國這些資助項目是在法國人離開後設立的。一些美國駐北京外交官在2018年曾告訴美國政府，武漢P4的安全措施不足。

據法國費加羅報得到的信息，武漢P4實驗室最近可能出現密封問題。該消息說，也許中國去年12月在國際市場購買抗凝劑庫存可以佐證這件事。

一名法國外交官問道：為什麼我們沒有早一些向中國問責？為什麼我們繼續把我們的經濟暴露給一個不尊重我們價值觀的國家？為什麼我們要把自己的敏感技術轉給他們？” “ 因為我們害怕。因為我們對中國的依賴達到了某種程度，以至於我們所有決定都是扭曲的。”費加羅說，現在武漢實驗室與該病毒的危險關係是否會改變法國的狀況？下一個挑戰是中國的5G，法國的技術依賴會增加嗎？

那名外交官繼續說，“在Covid病毒以後”，法國的外交政策必須找回生存本能，應該與價值觀相同，體系規範兼容的國家優先發展經貿關係。這些國家包括：美國，歐洲國家，日本，澳大利亞… 法國必須找到一條能夠維護自己國家利益的道路。”