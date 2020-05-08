貿易戰暫停鼓舞 中國股市今少見的樂呵呵

中國股市周五收高，投資者對中國政府對外資進一步開放金融市場，以及中美貿易官員通話表示歡迎。滬綜指.SSEC收升0.83%報2,895.34點。滬深300指數.CSI300收升0.99%。本周滬綜指漲1.2%，滬深300指數漲1.3%。

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據路透社說，中國股市收高，因中國進一步開放金融市場且中美貿易關係緩和。中國央行周四發布境外機構投資者境內證券期貨投資資金管理規定稱，將落實取消合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境內證券投資額度管理要求，對合格投資者跨境資金彙出入和兌換實行登記管理。

該報道稱，中美官員通電話的消息也增強了樂觀人氣。中國與美國高級貿易代表周五討論了第一階段貿易協議落實情況。中方說雙方同意為協議的落實創造有利氛圍和條件，美方表示雙方期待協議規定的義務得到履行。

滬深300金融地產指數收升0.91%，滬深300主要消費指數收升0.4%，滬深300地產指數收升1.33%，滬深300醫藥衛生指數收升0.8%。

消費類公司領漲大盤，非必需消費品板塊收高2.8%，此前中國表示五一假期期間，汽車和家電等耐用消費品的銷售大幅反彈。

深綜指.SZSC收升1.17% ，創業板指數收升0.873%。

消息說，中美貿易緩和帶動亞洲股市樂觀，MSCI明晟亞太地區(除日本)指數上漲1.12%，日股日經指數.N225上漲2.56%。

截至07:51 GMT，中國A股較香港H股溢價26.95%。