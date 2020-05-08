陸委會：2758號決議從未涉及台灣在聯合國體系代表權

中國國台辦7日記者會答覆提問時，引用聯合國大會第2758號決議，說「台灣是中國的一部分」，對台灣爭取參與「世界衛生大會」(WHA)表達反對；台灣陸委會深夜提出反駁，說大陸「錯誤引用」這項決議，說2758號決議從未涉及台灣在聯合國體系代表權，北京的「片面說法，昧於事實」，台灣絕不接受。

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國台辦發言人馬曉光說，1971年第26屆聯合國大會通過第2758號決議，「承認中華人民共和國是代表全中國人民的唯一合法政府」，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部份」。

他說，聯合國曾多次說明，將堅持遵循聯大2758號決議，處理台灣問題。世界衛生組織(WHO)作為聯合國會員國組成的聯合國專門機構，須遵守聯大決議，世界衛生大會(WHA)25.1號決議也重申了聯大2758號決議。

台灣大陸委員會7日晚間表示，台灣在歷史及國際法文件中，從未一日歸屬於中華人民共和國，台灣2300萬人民也從未接受中共所片面設定的「一中」原則；任何以政治因素干預人類的健康權益，不是文明國家應有的作為。

陸委會指出，中華民國是主權國家，中共當局一再錯誤引用聯大第2758號決議等，排除及孤立台灣參與國際社會，不僅違背聯合國創立的普遍性原則及世衛憲章，更剝奪台灣人民權益。

陸委會強調，2758號決議案僅處理中華人民共和國在聯合國的席次問題，從未涉及台灣及台灣人民在聯合國體系代表權的問題，更沒有涉及或界定台灣與中華人民共和國的關係。北京的片面說法，昧於事實，台灣絕不接受。

陸委會說，健康是基本人權。中共宣稱台灣拒絕「一中原則」的「九二共識」、失去參與WHA的政治基礎，已經非常明確證明，以「政治」侵害「健康人權」。陸委會正告對岸，必須正視兩岸現實，不要再以負面手法壓迫台灣，這無助於兩岸良性互動。

陸委會也呼籲WHO在疫情當下，應守護全球民眾的健康安全，不應受單一國家政治主張的操控，只有台灣民選政府才有權代表台灣、真正照顧台灣人民；政府也將繼續與國際合作爭取參與，並和WHO方面持續交涉。