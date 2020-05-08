口罩外交？中國首批抗疫物資抵海地

冠狀病毒疫情目前在加勒比地區的海地仍處初期階段。海地官方周四驗收了首批來自上海的抗疫物資。北京或已對海地發起“口罩外交”。

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綜合本台法廣RFI法文網和法語電視五台全球頻道TV5 Monde的報道，海地計畫於三天後2020年5月11日下周一起在所有公共場所實施戴口罩。在此前夕，海地官員昨天5月7日周四在機場驗收其向中國訂購的，總數460多噸醫療物資中的首批。

海地總統 Le président haïtien Jovenel Moïse, le 7 mai 2020. © Pierre Michel Jean / AFP 法新社

本台法廣RFI法語記者Amélie發自太子港（Port au Prince）的報道顯示，海地為應對冠狀病毒疫情所訂購的這批醫療物資的運輸分由五架貨運飛機承擔。當地時間周四海地總統和第一夫人，在一批部長官員和一些科學界人士的陪同下， 親自到機場觀摩了從第一架飛抵貨機上卸下首批醫療物資。

RFI法廣法語記者注意到，周四到機場的所有海地人員，都佩戴了口罩。海地總統發言說，他了解，存在許多關於可能感染人數和可能死亡人數的預測，但這些很大程度上將取決於國人和國人的舉止：戴口罩可以拯救個人 ˎ 至親 ˎ 朋友和其它同胞的生命。

TV5 Monde法語電視五台全球頻道報道說，海地官方周四驗收的第一架貨運飛機里的首批抗疫物資包括：數百張醫用病床，百套人工呼吸器，數十萬個護目鏡， 五萬個N95口罩和數十萬個醫用手術口罩。另外四架貨運飛機預計將於未來兩周飛抵。海地已經向中國訂購了總價值1800萬美元的抗疫物資。

北京或已在海地發起“口罩外交”

據介紹，官方數字顯示，海地人口1 120萬，目前有129個Coronavirus確診病例，12人死亡。海地官方預估最糟糕情形會有超過兩萬人因感染病毒死亡。同一報道指出，海地官方承認在台灣的中華民國，與中華人民共和國目前還沒有正式外交關係。Coronavirus疫情給予了北京吸引海地的新機會。

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