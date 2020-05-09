不計病毒肆虐 中國四月其他旱澇災害已慘重

據中國應急管理部微信公眾號今天公告說，中國4月自然災害以氣象和澇旱災害為主，共造成814.8萬人次受災，農作物受災面積逾129萬公頃，直接經濟損失人民幣102.1億元。另據統計，4月份，中國全國發生森林火災159起。

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據中央社今天報道稱，中國4月自然災害經濟損失逾百億元。

中國應急管理部微信公眾號今天公告，4月自然災害以氣象和水旱災害為主，共造成814.8萬人次受災，農作物受災面積逾129萬公頃，直接經濟損失人民幣102.1億元。公告稱，中國應急管理部近日會同自然資源部、水利部、農業農村部、氣象局等部門對4月全國自然災害情況進行了會商分析。經核定，4月全國自然災害以氣象和水旱災害為主，北方地區遭受多次低溫冷凍和雪災，南方地區以風雹、洪澇和旱災為主，局地受災較重。

各種自然災害共造成814.8萬人次受災，5人死亡，1萬餘人次緊急轉移安置；300餘間房屋倒塌，3.8萬間房屋損壞；農作物受災面積129萬8000公頃，其中絕收11萬9200公頃；直接經濟損失102.1億元。

據公告表示，4月間，中國遭受3次冷空氣過程影響，全國低溫冷凍和雪災明顯偏重，北方地區低溫冷凍和雪災損失較重；西南地區則受強對流天氣影響較重，風雹災害集中發生，但全國降水較常年同期偏少，洪澇、地質災害相對偏輕。

至於先前傳出的雲南旱災，公告則稱4月下旬以來，雲南出現持續性降雨，部分地區旱情得到緩解，但農作物受災面積達53萬4000公頃，直接經濟損失14.1億元。

該公告表示，4月以來，西北地區北部和東南部降水偏少、氣溫偏高，據初步統計，4月份，全國發生森林火災159起，死亡3人，與3月和近年同期相比，火災數明顯下降，森林火災形勢有所好轉。