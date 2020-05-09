世衛肯定武漢野味市場與新冠病毒有關 如何傳感待查

世界衛生組織(WHO)表示，中國中部城市武漢的一個批發市場與去年新冠病毒疫情的爆發有關，該市場或為病毒源頭，或可能“加劇了病毒的擴散”，世衛組織呼籲進行更多研究。

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據路透社報道稱，世衛組織說，武漢市場肯定和新冠疫情有關，但需更多調查以明確具體作用。

消息指，中國當局在1月關閉了該市場，作為阻止病毒傳播努力的一部分，並下令暫時禁止野生動物交易和消費。

據世衛組織食品安全和人畜共患病病毒專家Peter Ben Embark博士表示：“武漢批發市場與此次疫情爆發有關，這一點很清楚。但我們不知道它扮演了什麼角色，是發源地還是加劇了病毒擴散，或者僅僅是巧合，在這個市場及其周圍發現了一些病例。”據他在周五日內瓦的新聞發布會上表示，目前尚不清楚是活體動物，還是感染病毒的商販或購物者將病毒帶入市場。

該報道稱，美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)此前曾表示，“有大量證據”表明病毒來自武漢實驗室，儘管他也稱目前尚不能確定。目前沒有公開證據表明疫情與武漢實驗室有關，科學家們表示，病毒似乎是在自然界形成的。德國《明鏡》周刊(Der Spiegel)周五報導稱，德國的一份情報令美國有關冠狀病毒病(COVID-19)來自中國一個實驗室的指控的受到質疑。

Peter Ben Embark沒有對這些指控做出回應。但他指出，研究人員花了一年時間才確定駱駝是MERS(中東呼吸綜合征)病毒的源頭，MERS也是一種冠狀病毒，於2012年出現在沙特阿拉伯，並在中東傳播，他補充稱，“現在還不算太晚。” 據Peter Ben Embark說：“最重要、最有幫助的是，在病毒適應人體之前，在病毒演變成現在的狀態之前，就掌握關於它的信息。因為這樣我們就能更好地了解它是如何適應人體、如何進化的。” Peter Ben Embark還表示：“就調查而言，中國最有可能擁有進行這些調查所需的所有專業知識。中國有很多非常合格的研究人員來從事這項工作。”

據路透社稱，水產批發市場在亞洲各地都很常見，商販們在室外出售新鮮農產品和包括魚在內的活體動物。

Peter Ben Embark說，全球許多出售活體動物的市場必須得到更好的監管，衛生條件必須得到改善，一些市場應該關閉。“但絕大多數是可以整治的，可以更好地進行組織管理。”他表示，這通常是一個控制垃圾管理、人員和貨物流動的問題，以及將活體動物與動物產品和生鮮分開的問題。