中國說願意接受國際調查但拒絕沒有證據就把中國送上被告席

中國說“我們願意接受國際調查。”中國駐德國大使周五對一家德國雜誌表示，中國願意接受一項有關確定目前席捲全球的冠狀病毒來源的獨立調查。該大使指出，“…但是我們拒絕在沒有證據的情況下就把中國送上被告席，假定中國有罪，然後試圖通過所謂的國際調查來尋找證據。”據路透社引述德國《明鏡》周刊周五稱，對於美國有關新冠病毒來自中國一個實驗室的指控，德國一份情報報告表示懷疑，該報告稱相關指控是為了轉移人們對美國未能控制住疫情的關注。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社報道稱，中國駐德大使吳懇對德國《明鏡》(Der Spiegel)周刊稱，中方願接受確定冠狀病毒來源的獨立調查。

中國駐德國大使周五對德國雜誌《明鏡》周刊表示，中國願意接受一項有關確定目前席捲全球的冠狀病毒來源的獨立調查。

路透社說，當前美國指控稱，冠狀病毒來自中國一個實驗室。

中國駁斥，美國和澳大利亞對其如何處理冠狀病毒大流行的質疑是毫無根據的，稱其一直保持公開和透明，但外界卻越來越質疑其官方死亡人數的準確性。

據中國駐德大使吳懇對德國《明鏡》周刊指出，“我們願意接受國際調查，”吳懇在接受《明鏡》周刊採訪時表示，“我們支持科學家之間的研究交流。”中國駐德大使吳懇說，“…但是我們拒絕在沒有證據的情況下就把中國送上被告席，假定中國有罪，然後試圖通過所謂的國際調查來尋找證據。”

澳大利亞呼籲對去年年底在中國中部城市武漢出現的病毒的起源和傳播進行國際調查。

美國總統特朗普和國務卿蓬佩奧表示，有證據表明新冠病毒源自武漢的一個實驗室，但沒有說明證據是什麼。