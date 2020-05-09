中美貿易戰或再起? 特朗普心存廢止第一階段協議糾結

美國和中國高級貿易代表淡化了在新冠病毒大流行造成的經濟損失問題上的嚴重分歧，並表示他們將在通話後推進“第一階段”貿易協議的落實。美國總統特朗普周五稍晚接受福克斯新聞頻道採訪時表示，他對是否結束該貿易協議感到“非常糾結”。特朗普對中國疫情的早期處理表示不滿。中美協議中的一項條款允許任何一方在自然災害或其他不可預見的情況下尋求協商。該條款尚未被使用。

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據路透社消息，美中貿易官員推進“第一階段”貿易協議落實，但特朗普卻在考慮終止。美國總統特朗普稱對是否結束該貿易協議感到“非常糾結”。

兩國高級貿易代表周五討論了第一階段貿易協議落實情況。中方說雙方同意為協議的落實創造有利氛圍和條件，美方表示雙方期待協議規定的義務得到履行。

中國商務部表示，國務院副總理劉鶴與美貿易代表萊特希澤和財政部長努欽通話時同意，雙方應努力為中美第一階段經貿協議的落實創造有利氛圍和條件，推動取得積極成效。雖然中國已經進行了一些採購，但一些觀察人士說，這些採購遠遠落後於實現第一年增購770億美元的目標所需的進度，因為中國經濟剛剛開始從大流行期間實施的停產中復蘇。

萊特希澤和努欽在聲明中表示，通話中，雙方“還同意儘管當前發生了全球衛生緊急情況，但兩國完全期待及時履行協議規定的義務。”

路透社說，特朗普和其他美國高級官員將數十萬人感染新冠病毒死亡歸咎於中國，並威脅要採取懲罰性行動，包括可能的關稅和將供應鏈從中國轉移出去。特朗普曾表示，如果中國未能兌現其購買承諾，他將終止貿易協議。他在周三表示，他將在一兩個星期內知道這是否可能。

美國的聲明暗示，可能需要更多的時間，雙方將繼續“定期”通話。

就在美國勞工部宣布4月份因疫情而損失了2,050萬個非農業就業崗位之前，特朗普在接受福克斯新聞頻道的電話採訪時稱，星期四晚的通話表明該協議“進展順利”。但他表示，儘管他最初對該貿易協議感到“非常興奮”，但疫情改變了他對該協議的看法。據特朗普說，“聽着，我的感覺和以前不一樣了。我對中國最－我對中國非常強硬。他們必須購買價值2,500億美元的產品，等等，等等。”當被問及他是否“要終止”第一階段貿易協議時，特朗普說:“如果你想知道真相，我非常－我很糾結－我還沒有決定。”

代表在華經營的美國企業的美中貿易全國委員會指出，評估中國對貿易協定的執行情況還為時過早，因為該協議只是在2月15日全球公衛危機剛爆發時才生效。

據USCBC主席Craig Allen在一份聲明中稱，“如果總統退出協議，而不給中國一個履行承諾的機會，將會非常不穩定。”USCBC主席在聲明中稱，“到目前為止，中國似乎在誠信地履行承諾，儘管有能力提出要求，但它並未尋求修改其採購承諾。”

路透社說，協議中的一項條款允許任何一方在自然災害或其他不可預見的情況下尋求協商。該條款尚未被使用。