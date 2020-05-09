去中國化也去人民幣? 官方金融專家警告排斥中國的“同盟”正形成

新冠肺炎疫情全球蔓延後，重整全球產業鏈話題不斷，“去中國化”更成為焦點之一。香港媒體引述中國國家金融與發展實驗室理事長、中國社科院學部委員李揚今日表示，這次疫情或明或暗地加劇“去中國化”的傾向，並警告在國際上，無論在實體經濟還是金融領域，一個排斥人民幣、排斥中國的“同盟”正在形成。

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據香港經濟日報今天報道稱，就去中國化，經濟學家李揚指一個排斥人民幣、排斥中國的“同盟”正形成。國國家金融與發展實驗室理事長、中國社科院學部委李揚在網上與媒體連線時，分析新冠衝擊的金融影響。他指出，疫情可能加強“去全球化”的傾向，當中特別值得警惕的是“去中國化”的傾向。

據他提到，在這場危機剛開始時，世界出現美元荒，認為“這是非常可怕的事情”，歷史上每次美元荒，都強化了美元的國際儲備貨幣地位。而在美元荒不久，就有9個央行簽署貨幣互換協議。當中有兩件事情值得關注，一是沒有中國的央行，二是這個網裡沒有人民幣。這是一個非常危險的傾向，就是“去中國化”。

據李揚表示，上一輪次貸危機時也有一波美元荒，而當時，即2008年，也有一個貨幣互換的協議。他當時研究發現，這個貨幣互換協議來者不善，如果聯繫到當時美國高調推出的“跨太平洋夥伴關係協定”（TTP），當中也沒有中國。中國明顯被孤立了。據李揚又稱，近日數字貨幣Libra的的2.0版出來了，值得注意的是，這個數字貨幣是以幾種貨幣來定值，而這個定值的“貨幣籃子”中也沒有人民幣。

中國國家金融與發展實驗室理事長、中國社科院學部委李揚說，“國際上特別是國際金融領域，一個排斥人民幣、排斥中國的同盟正在形成。”

該報道引據李揚說，面對這種狀況，沒有別的辦法，只能讓人民幣強起來，讓人民幣成為國際貨幣。